Decisivo no título da Copa Verde, goleiro do Paysandu adiou lua de mel para disputar a final; veja

A conquista do terceiro título da Copa Verde pelo Paysandu teve personagens decisivos, que fizeram a diferença nos momentos mais importantes do jogo, ajudando o time a manter-se vivo no tempo normal, com direito a um gol salvador aos 49 minutos do segundo tempo, quando a taça aparentemente iria permanecer em Goiás.

Foram 90 minutos de emoções intensas, com um desequilíbrio ainda no primeiro tempo, que deixou o Paysandu cabisbaixo. A reação, no entanto, tomou formas depois de atuações espetaculares de dois jogadores. Thiago Coelho e João Vieira.

Aos 38 do segundo tempo, o Paysandu foi pressionado pelo Vila Nova. Em jogada de ataque, Diego Tavares parou na frente de Thiago Coelho. O arqueiro bicolor iniciou uma série de três defesas milagrosas, que seguraram o ímpeto do Vila Nova e deixou o time mais seguro para o final da partida.

"A gente merecia esse título. Antes de qualquer coisa, quero agradecer. Esse ano foi difícil para a gente, a camisa é muito pesada. Não conseguimos o estadual e o acesso, mesmo sabendo que o Paysandu não é time de Série C. A gente sabia que tinha algo para nós e esse título veio coroar o nosso trabalho", disse.

O arqueiro bicolor conta que vem de uma temporada intensa, com questões extra-campo que lhe prejudicaram em alguns momentos e até o casamento em outubro. "Senti muitas dores, vim de lesão mal curada, muitos jogos e a recuperação é difícil. Eu também me casei dia 29 de outubro. Se não fosse pela minha esposa, nada disso tinha acontecido"

Coelho aproveitou para confidenciar que fez um sacrifício pelo futebol. "A gente não sabia se teria a Copa Verde. Eu não pude estar na estreia por ter me casado. Já estava tudo pronto, mas adiamos a nossa viagem. Para muitos pode parecer superficial, mas para quem já se casou sabe o quanto é importante essa etapa", encerra,