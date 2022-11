Márcio Fernandes manda a campo Paysandu com três zagueiros para final da Copa Verde 2022

O Paysandu está escalado para a grande final da Copa Verde 2022, contra o Vila Nova-GO. Para o jogo decisivo, que começa às 19h, no estádio Serra Dourada, Márcio Fernandes decidiu promover uma mudança tática na equipe. Pela primeira vez no torneio regional o Papão entrará em campo com três zagueiros de ofício.

Vão compor o miolo de zaga bicolor os defensores Lucas Costa, Genílson e Naylhor. Eles serão auxiliados pelos laterais Patrick Brey e Thiago Ennes - este último, recém recuperado de lesão.

Além dessa mudança, o Papão terá como time titular a base da equipe que vem jogando na Copa Verde. A ausência mais significativa é a de Danrlei, que foi sacado pra a entrada de um terceiro zagueiro.

A primeira partida da final da Copa Verde, que ocorreu em Belém, na última terça-feira (15), terminou empatada em 0 a 0. Por conta disso, quem vencer neste sábado será o novo campeão. Em caso de novo empate, o título será definido nos pênaltis.