Marcio Fernandes comemora título da Copa Verde e prevê 2023: 'vamos lutar pelo acesso à Série B'

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, falou com a imprensa depois da conquista do terceiro título bicolor da Copa Verde. De acordo com ele, a vitória nos pênaltis diante do Vila Nova-GO foi merecida, dado os tropeços que o elenco teve na temporada e a dedicação do grupo. Confira:

"Infelizmente a gente ainda não tinha conquistado títulos nesta temporada, mas você pode analisar o trabalho que fizemos. Esses jogadores mereciam demais essa conquista. Isso faz com que a nossa comissão e os atletas acreditem em um 2023 melhor, com mais qualidade, pra gente lugar pelo acesso à Série B", disse.

De acordo com Márcio, uma das maiores conquistas da atual comissão técnica foi reforçar o laço de amor da torcida com o clube. Depois de uma campanha ruim no Brasileirão de 2021, a Fiel Bicolor ficou na bronca com o Papão. Mas, graças às boas atuações da equipe este ano, o torcedor do Paysandu voltou aos estádios.

"Conseguimos trazer o torcedor de volta à Curuzu, com futebol ofensivo e bonito. Agora temos que festejar, porque vencer aqui no Serra Dourada não é nada fácil. O Vila Nova-GO tem uma das quatro melhores campanhas do returno da Série B. Isso só vem a glorificar ainda mais a nossa campanha", falou.

O Paysandu volta a entrar em campo só na próxima temporada. A primeira partida do Bicola em 2023 está marcada para o dia 21 de janeiro, pela primeira rodada do Parazão, quando o Papão encara o Bragantino, em casa.