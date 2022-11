Rei da Copa Verde: com três títulos, Paysandu se consagra como maior vencedor da competição; veja

A final emocionante entre Paysandu e Vila Nova teve todos os ingredientes de uma verdadeira disputa de título. Depois de sair atrás no placar, ainda no primeiro tempo, os bicolores desencadearam uma reação incrível, que resultou no empate milagroso, aos 49 do segundo tempo. Depois de vencer nos pênaltis por 3 a 2, o Papão deixou o Serra Dourada com a taça e um feito invejável para o futebol da região norte.

Este é o terceiro título da Copa Verde em nove edições disputadas. Em campo, o bicolor foi superior nos anos de 2016, 2018 e agora, em 2022. Em 2016, o título veio após vitória sobre o Gama, enquanto em 2018 a taça foi conquistada em cima do Atlético Itapemirim. Por fim, o Vila Nova padeceu dentro de casa e consagrou o Papão.

Com o terceiro título, o Paysandu ultrapassa o Cuiabá, que venceu a Copa Verde nos anos de 2015 e 2019. Logo atrás aparecem o Clube do Remo (2021), Brasiliense (2020), Luverdense (2017) e Brasília (2014).