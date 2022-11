Com o título do Paysandu na Copa Verde, Águia ganha vaga na Copa do Brasil; veja os clubes do Pará

O futebol paraense terá quatro representantes na Copa do Brasil em 2023. Assim como foi em 2022, o quatro equipes disputarão a competição mais democrática do país. Isso só foi possível após o tricampeonato do Paysandu na Copa Verde. Com o título, o Papão, que já tinha uma das vagas por ser o atual vice-campeão do Parazão, entrará na competição nacional somente na terceira fase, abrindo mais uma vaga para o Estado no torneio, que foi herdada pelo Águia de Marabá, quarto colocado no Campeonato Paraense deste ano. A informação foi confirmada pelo diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF), André Cavalcante.

Essa será a quarta participação do Azulão na Copa do Brasil, que já venceu o Fluminense-RJ, em Belém, no Mangueirão, mas que foi eliminado no jogo de volta no Maracanã na temporada de 2009, pela segunda fase da competição nacional. A última vez em que o Águia de Marabá disputou a Copa do Brasil foi em 2013, quando foi eliminado pelo Nacional-AM, após perder as duas partidas. Com isso o Azulão terá calendário cheio em 2023, com as disputas do Parazão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

Outros participantes

Além do Águia, o Pará terá na Copa do Brasil o Remo, que conquistou a vaga por ser o campeão paraense de 2021, o Paysandu, por ser o campeão da Copa Verde 2021, além da Tuna Luso, terceira colocada no Parazão. Na atual temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pagou o valor de R$620 mil para cada clube do grupo 3, pote em que estão inseridos os clubes do Pará.