Parazão 2023: Águia de Marabá anuncia jovem treinador com passagem pelo futebol da China

O Águia de Marabá já tem treinador para a temporada 2023. Na tarde desta quarta-feira (16), a diretoria do Azulão anunciou a contratação de Mathaus Sodré como novo comandante da equipe. Essa será a primeira experiência do jovem técnico de 35 anos no comando de um clube profissional.

Mathaus Sodré é natural de São Paulo e teve a primeira passagem pelo Azulão em 2021, como auxiliar técnico de João Galvão, ex-coordenador técnico do Remo. Antes da passagem pelo Azulão, Mathaus já trabalhou nas categorias de base da Portuguesa e foi auxiliar técnico do Oeste-SP e do Zheijiang Yiteng, da China.

VEJA MAIS

Nas últimas semanas, a diretoria da equipe marabaense estava estudando nomes para o cargo. Um dos cogitados, inclusive, foi o técnico Wando, que terminou o Parazão de 2022 em quarto lugar com o Azulão. No entanto, a diretoria do Águia tinha como preferencia trazer um treinador de fora do estado.

Vale lembrar que o Azulão terá calendário cheio para este ano. Além do Parazão 2023, o clube de Marabá está classificado para a Série D, que começa a partir de abril. Além disso, caso o Paysandu conquiste o título da Copa Verde, o Águia pode garantir uma vaga à Copa do Brasil do ano que vem.

O primeiro compromisso de Mathaus pelo Águia deve ser pelo Parazão de 2023. No dia 21 de janeiro, o Azulão encara o Castanhal, fora de casa, pela rodada inaugural do torneio.