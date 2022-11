Parazão feminino chega às quartas de final e FPF define calendário dos confrontos; veja mais

O Campeonato Paraense feminino encerra a fase classificatória e entra na reta final, com oito clubes classificados para as quartas. Em conjunto com a Federação Paraense de Futebol (FPF), ficou acertado que os jogos desta etapa serão realizados nos dias 15 e 20 de novembro. Os quatro classificados avançam à semifinal, até a decisão do título, prevista para os dias 17 e 18 de dezembro.

Nesta fase, oito clubes garantiram presença. Conforme o sorteio realizado na presença dos clubes, os jogos serão entre Paysandu e Cabanos, às 15h30, no Ceju; Remo e Esmac, no mesmo horário e local; Castelo dos Sonhos e Pinheirense, no Campo do ABC, em Castanhal, e Itupiranga e Águia, no estádio Jaime Sena Pimentel, a Arena Crocodilo.

Já as partidas de volta serão disputadas no horário da manhã, sendo os três primeiros no Ceju e Águia e Itupiranga no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O destaque da fase vai para o clássico entre as azulinas e o time de Ananindeua, ambas campeãs do Parazão feminino.