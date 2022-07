Papa Francisco recebe camisas de Remo e Águia de Marabá em visita ao Vaticano

O Papa Francisco foi presenteado com uma camisa do Remo e do Águia de Marabá. O Pontífice recebeu a camisa oficial do Leão Azul do padre Plínio Moraes Pacheco, da paróquia de Santa Cruz, de Belém. Já o manto do Azulão marabaense foi entregue pelo bispo da diocese de Marabá, sudeste do Pará, Vital Corbellini. As visitas ocorreram na semana passada, no Vaticano e as imagens somente divulgadas agora.

A programação no Vaticano fez parte da visita Ad Limina Apostolorum com o Papa Francisco e contou com a presença dos bispos das Regionais Norte 2 e Norte 3, que abrange o Pará e Tocantins. É uma visita de comunhão em que bispos de todo mundo se reúnem com o Pontífice.

Re-Pa

No ano de 2019 o governador do Pará Helder Barbalho e sua esposa Daniela Barbalho, se encontraram com o Papa Francisco, também no Vaticano e entregaram ao Pontífice as camisas do Remo e do Paysandu, além de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Estado.

Papão

Já em 2016, o então ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Walmir Oliveira da Costa, presenteou o Papa argentino com a camisa do Paysandu. O líder da igreja católica é um apaixonado por futebol e é torcedor do Club Atlético San Lorenzo de Almagro.