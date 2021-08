Diretoria do Círio firma parceria com Remo, Paysandu e Tuna para lançar camisas com selo exclusivo

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) oficializou, nesta terça-feira (24), em coletiva de imprensa realizada no Centro Social de Nazaré, em Belém, parceria com as diretorias do Remo, Paysandu e Tuna, por meio do Projeto Selo do Círio. Pela primeira vez, os três principais clubes do Pará estarão juntos lançando, cada um, uma camisa oficial com o selo em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e em comemoração ao Círio 2021. As camisas estarão à venda nas lojas dos clubes a partir de setembro, de acordo com a agenda de divulgação de cada um.

O coordenador da DFN, Albano Martins, explica que cada clube será responsável pelo design da sua camisa, sendo que elas carregam o Selo do Círio para atestá-las como camisas oficiais da Festa de Nazaré. "Os clubes deverão, em um de seus jogos, estar com o selo estampado na camisa. Então é um projeto que a gente inicia hoje imaginando chegar bem mais longe nesse grande trabalho de transformar o Círio num evento do calendário nacional, e não só do calendário paraense", pontuou.

A presidente da Tuna Luso Brasileira, Graciete Maués, agradeceu à DFN por lembrar do clube e disse que se sente orgulhosa de firmar a parceria. "Esse selo vai fazer uma grande diferença na nossa situação econômica, porque nós iremos vender não só a imagem do Círio, mas a marca Tuna Luso Brasileira também, que vai estar atrelada. Futebol e fé unidos por um único objetivo", afirmou. Ela também revelou que a provável data de lançamento da camisa temática da Tuna com o Selo do Círio será no dia 12 de setembro, dia em que a imagem peregrina visita a sede do clube.

Fábio Bentes, presidente do Remo, também disse estar agradecido pelo convite à parceria com o Círio de Nazaré. "Para nós, do Clube do Remo, é uma alegria firmar, pelo segundo ano, a parceria do Selo do Círio. Futebol e fé convivem lado a lado, e nós temos que estar cada vez mais próximos da festa, participando daquele que é o maior evento religioso do planeta. Nesses tempos difíceis que a gente vive, é uma forma de agradecer e homenagear Nossa Senhora de Nazaré pelas graças alcançadas", disse.

Já o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, ressaltou o significado da parceria simbólica para os torcedores bicolores e disse que sete mil unidades da camisa já estão sendo confeccionadas e vão estar à venda no próximo dia 2 de setembro. "Todo ano o Paysandu faz camisas alusivas ao Círio. Esse ano, a gente agradece à DFN por ter nos deixado contribuir com esse evento. Todas as camisas têm o Selo do Círio e isso a gente vai poder sentir que também está contribuindo para ajudar as pessoas carentes e todo esse movimento que o Círio faz", concluiu o presidente.

O Selo do Círio

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a DFN lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelo sites da Lojinha do Círio e do Selo do Círio.

A produção e a venda dos produtos com o Selo Oficial do Círio geram emprego e renda para famílias paraenses através do incentivo a micro e pequenas empresas (MPEs) locais e destina parte da arrecadação às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (Ospan) e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes com creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade.