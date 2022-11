Torcedora do Vila Nova grava reação no gol do Paysandu: 'Não acredito nisso'; vídeo

A conquista da Copa Verde pelo Paysandu deu ao Vila Nova o segundo vice consecutivo do torneio. E após a decisão, um vídeo da torcida do Vila, durante o golaço do volante João Vieira, viralizou. Antes da cobrança, a mulher chega a dizer que a partida acabaria após o lance e registrou o momento das vaias dos alvirrubros para o Papão:

