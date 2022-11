Zagueiro e capitão do Paysandu, Genílson conversa com diretoria bicolor para renovação de contrato

Um dos jogadores maia assíduos em campo durante o ano de 2022 pode renovar contrato por mais uma temporada. Ao menos no que depender da vontade do zagueiro GenÍlson, o destino dele pode ser aqui mesmo, no Paysandu. Segundo ele, as tratativas com a diretoria estão avançadas.

"(Renovação) Está em andamento, avançada. Eu quero ficar, permanecer aqui, minha família também. Tem outras situações, sinto que preciso resolver, além de cumprir o que fui mandado a fazer, que é colocar o Paysandu na Série B", comenta o experiente capitão de 32 anos, que vibrou bastante com a conquista do terceiro título da Copa Verde, o primeiro da carreira dele.

"Deus nos honrou no final da partida. A gente fez um bom primeiro tempo, mas acabamos pegando um gol no momento em que o jogo estava sob controle. Sabíamos que o time deles ia jogar por uma bola, mas acreditamos até o fim e conseguimos fazer o gol do empate. E se fossemos para os pênaltis, estávamos convictos que iríamos levantar a taça", comenta o defensor, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, durante a comemoração do título na Curuzu.

Apesar do interesse, ainda não há certeza sobre a permanência dele no Papão. Genílson foi contratado em dezembro de 2021 e teve o contrato encerrado no dia 15 de outubro, mas renovou para a disputa da Copa Verde, depois de acumular quatro acessos seguidos na carreira, três deles no ano passado, com Juventude, São Bernardo e Criciúma.

"Por isso eu quero ficar e venho conversando com a diretoria. Faltam alguns detalhes para acertar a renovação e eu espero que dê tudo certo para que eu possa continuar no Paysandu e ajudar o time a garantir esse acesso para a Série B do próximo ano", encerra o atleta.