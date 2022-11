Paysandu: Confira os pôsteres do tricampeonato da Copa Verde conquistado pelo Papão; veja

Após quatro anos, o Paysandu voltou a levantar a taça da Copa Verde, depois de derrotar o Vila Nova, nos pênaltis, no último sábado (19), em Goiânia. A conquista consagrou o tricampeonato do torneio regional por parte do Papão. Confira abaixo os pôsteres produzidos por O Liberal. Caso queira fazer o download das imagens, clique aqui e aqui.

Paysandu conquistou o tri da Copa Verde (Divulgação / O Liberal)

Legenda (Divulgação / O Liberal)

Agora o Paysandu entra em um período de recesso, para preparar a temporada 2023. O Bicola volta a campo no fim de semana dos dias 21 e 22 de janeiro, contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. O local e horário do jogo ainda serão confirmados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Acompanhe a cobertura completa do Parazão pelo portal OLiberal.com.