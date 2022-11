Copa do Mundo 2022: Com Messi e companhia, Argentina perde para Arábia Saudita na estreia

Argentina e Arábia Saudita fizeram um duelo emocionante na manhã desta terça-feira, no estádio Lusail, em Doha, pelo grupo C da Copa do Mundo. Nem a presença de Messi, Di Maria e companhia fizeram a sorte sorrir para os hermanos, que perderam de virada pelo placar de 2 a 1 e figuram agora na lanterna da chave, enquanto os sauditas saem com os primeiros três pontos.

Aliás, o camisa 10 da Argentina mostrou porque ganhou por sete vezes a Bola de Ouro. Com dois minutos de jogo, o craque do PSG já havia tentado o gol por duas vezes. A primeira após passe de Di Maria e a segunda veio com assistência de Lautaro Martínez, mas o goleiro Mohammed Al Owais estava bem atento ao perigo.

SAIBA MAIS



Logo depois, aos oito, o árbitro assinou falta na área em Paredes e o VAR confirmou. Messi correu para bola e abriu o marcador para os hermanos, o sétimo dele em copas. Atrás no placar, a Arábia tentou sair para o ataque, mas esbarrou na deficiência técnica dos atletas. Do outro lado, o que se viu nos 10 minutos seguintes foi um festival de anulações, todas do lado argentino.

Dividida de bola entre argentinos e sauditas (Tarso Sarraf / O Liberal) Dividida de bola entre argentinos e sauditas (Tarso Sarraf / O Liberal)

A sequência começou aos 22, quando Messi recebeu em velocidade, saiu na cara do gol e marcou o gol, anulado por um impedimento milimétrico. Em seguida, aos 29, Lautaro Martínez recebeu de Papu Gómez e finalizou com categoria, de cavadinha, mas o gol foi novamente anulado por impedimento. Por fim, aos 35, Lautaro Martínez recebeu em posição avançada, sem condições de jogo.

A tática quase suicida da Arábia foi revista no intervalo de jogo e aos dois minutos, Saleh Al Shehri descontou para os sauditas e o improvável aconteceu cinco minutos depois, quando Salem Al-Dawsari deixou a Arábia na frente do placar, ao marcar o terceiro gol da partida e o segundo dos sauditas, 2 a 1.

Sauditas comemoram gol. (Tarso Sarraf / O Liberal) Sauditas comemoram gol. (Tarso Sarraf / O Liberal)

Com o placar inusitado, a Argentina foi pra cima, desesperada pelo gol de empate, mas não contava com as defesas milagrosas de Mohammed Al Owais, que impediu por várias vezes o empate e a virada. Nem os oito minutos de acréscimos foram suficientes para impedir que a Argentina tivesse uma estreia amarga na Copa do Mundo. No próximo sábado a Argentina encara o México, enquanto a Arábia Saudita enfrenta a Polônia.