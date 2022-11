Copa do Mundo 2022: Argentina estreia contra a Arábia Saudita e busca encerrar jejum de 36 anos

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo do Catar, a Argentina entra em campo nesta terça-feira (22), a partir das 7h, contra a Arábia Saudita, no Estádio Lusail, na abertura do grupo C. A partida representa o início da busca da Albiceleste por encerrar um jejum de 36 anos: desde o Mundial de 86, no México, a seleção não vence uma Copa.

No torneio de 36 anos atrás, Diego Maradona ainda era o principal craque argentino e se consagraria com um golaço nas quartas de final, ao driblar metade dos jogadores da Inglaterra e só parar no fundo do gol. No entanto, foi o gol de mão - eterinazado pelos jornais locais como 'a mão de Deus' - que ficou ainda mais famoso. Na final, a Argentina derrotou a Alemanha por 3 a 2.

Quase quatro décadas depois, a Argentina volta tenta encerrar o jejum sob a batuta de outro grande craque do futebol mundial: Lionel Messi. Na última Copa da carreira (a quinta), La Pulga tem a missão de levar a seleção do técnico Lionel Scaloni rumo à glória no Catar.

O adversário

O primeiro adversário é a Arábia Saudita, que tenta ultrapassar a fase de grupos pela primeira vez desde a estreia em Mundiais, em 1994, na Copa dos EUA. Os Falcões Árabes chega ao torneio vindo de um ciclo muito mais estável que em 2018, na Rússia. Aparentemente, a equipe do técnico Hervé Renard chega mais preparada para competir.