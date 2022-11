Copa do Mundo 2022: após tornozelo inchado, Messi diz estar bem para 'último mundial' da carreira

O grande craque da Argentina, Lionel Messi, preocupou os torcedores após imagens do tornozelo inchado serem divulgadas. Assim, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (21), em Doha, o atacante tranquilizou a todos e disse que está muito bem para a "última Copa do Mundo” da carreira.

“Me sinto muito bem fisicamente. Creio que chego em um grande momento tanto pessoal, quanto físico. Não tenho nenhum problema. Escutei muita coisa que estava sem treinar ou treinando diferenciado, mas foi uma pancada por precaução. Nada importante”, declarou o jogador Messi.

VEJA MAIS

Em sua quinta Copa, Messi está em busca do “grande sonho”. E vem embalado pela quebra do jejum de títulos da Seleção Argentina, de quase 30 anos, com a conquista da Copa América em 2021. “Me cuidei e trabalhei como em toda minha carreira. Certamente é minha última Copa e a última oportunidade de conquistar esse grande sonho que temos”, afirmou o atacante.

Aos 35 anos e sabendo que esta será a última Copa. Messi está mais tranquilo e motivado para brigar pelo título deste ano. Além disso, o atacante tem que aproveitar cada momento da disputa.

“Sei que me encontro muito bem e estou mais maduro para aproveitar tudo ao máximo, cada momento, viver com muita intensidade. Vou aproveitar cada momento como foi a Copa América. Acredito que aproveito muito mais do que antes, quando não pensava e só queria jogar. Antes, só pensava na partida seguinte, em ganhar. Muitas coisas importantes passaram despercebidas. Hoje, tento aproveitar o momento. Vejo as coisas de outra maneira e dou importância aos pequenos detalhes, a coisas que não me importava”, concluiu Messi.

Agenda

A Argentina faz a estreia na Copa do Mundo de 2022 na próxima terça-feira (22), às 7h, contra a Arábia Saudita.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)