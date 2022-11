Copa do Mundo 2022: adversários do Brasil, goleiros da Suíça usam óculos escuros em treino; entenda

A Copa do Mundo começou e com isso as seleções buscam a inovação para apresentar o seu melhor futebol em campo. Nesta segunda-feira (21), os goleiros da Suíça Yan Sommer e Gregory Kobel, adversários do Brasil na segunda rodada do grupo G, usaram no treino óculos escuros.

Os suíços utilizam os óculos desde a Euro 2020, quando a Seleção alcançou as quartas de final. Os goleiros fazem os trabalhos com o acessório com o objetivo de melhorar a performance em campo.

De acordo com o The Sun, os óculos reproduzem o efeito de câmera lenta na bola, e, assim, auxilia na antecipação das ações dos goleiros. Os acessórios possuem baterias e são de produção japonesa. Cada peça custa cerca de 350 libras, R$ 1,8 mil na cotação atual.

A Suíça estreia na Copa do Mundo na quinta-feira (24), às 7h, contra a Seleção de Camarões. O segundo compromisso é contra o Brasil, na segunda-feira (28), às 13h. E para fechar a primeira fase, os suíços enfrentam a Sérvia, no dia 2 de dezembro, às 16h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)