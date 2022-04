Copa do Mundo: Brasil fica no grupo G; conheça os adversários da Seleção Brasileira

O sorteio da Copa do Mundo de 2022 no Catar determinou os adversários do Brasil. A Seleção fica no grupo G, ao lado de Suíça, Sérvia e Camarões. Uma espécie de déjà vu, já que o Brasil, na última Copa, em 2018, também enfrentou suíços e sérvios.

Confira as datas dos jogos do Brasil:

24 de novembro (quinta-feira) - Brasil x Sérvia

28 de novembro (segunda-feira) - Brasil x Suíça

2 de dezembro (sexta-feira) - Camarões x Brasil

