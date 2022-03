FIFA atualiza ranking e Brasil assume liderança; potes dos grupos da Copa do Mundo são definidos

A FIFA divulgou o ranking atualizado nesta quinta-feira (31) e o Brasil ultrapassou a Bélgica, com 1832,69 pontos, e assumiu a ponta pela primeira vez desde 2017. Além disso, a FIFA também confirmou os potes para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, que ocorre nesta sexta-feira (1°).

Com a posição do ranking, que influencia a divisão dos potes para o sorteio, atualizado, a FIFA também divulgou quais Seleções serão as cabeças de chaves. O Catar, que é o país sede, será o do grupo A.

Com a Holanda na décima posição do ranking e a Alemanha na 12°, o Brasil pode encarar uma das duas na fase de grupos, já que elas estão no pote 2.

Na hora do sorteio, algumas regras serão aplicadas. Por exemplo, com exceção da Europa, seleções do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo. Além disso, todos os classificados pela repescagem vão cair no pote 4.

Veja como ficaram os potes

CABEÇAS DE CHAVE: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal

POTE 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai, Croácia

POTE 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia

POTE 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões, classificados da repescagem

Saiba as seleções que ainda vão definir sua classificação

Ainda faltam mais três classificados, que só serão definidos em julho, no Catar. As seleções que disputam as vagas são:

Peru,

Nova Zelândia,

Costa Rica,

País de Gales,

Escócia,

Ucrânia,

Austrália,

Emirados Árabes.

Agenda

O sorteio ocorre nesta sexta-feira (1°), às 13h.

Onde assistir: TV Globo, Sportv, CBF TV (YouTube) e mídias da Fifa.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter de esportes de OLiberal.com)