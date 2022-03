Brasil se despede das Eliminatórias com goleada contra a Bolívia

A Seleção Brasileira encerrou a participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar com uma sonora goleada de 4 a 0 sobre a seleção da Bolívia. A partida foi disputada no estádio Hernando Siles, em La Paz. Com a vitória, o Brasil chegou aos 45 pontos e se despede na liderança isolada.

Nem a altitude de 3.600 metros impediu o show da seleção canarinho. A goleada por 4 a 0 teve os gols assinados por Lucas Paquetá, Richarlison (2x) e Bruno Guimarães. De cara, o Brasil não se impôs tanto no ataque, deixando a bola correr solta, o que em tese favorecia os donos da casa.

Com o passar do tempo, o Brasil foi ganhando confiança e não tardou para abrir o placar, aos 23 minutos, após bela jogada de Bruno Guimarães, que lançou Lucas Paquetá na entrada da área, para o arremate certeiro na saída do goleiro Cordano. 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, a seleção ampliou, desta vez com Richarlison. A jogada começou com Fabinho, passou por Antony, que tentou o chute, desviado na defesa. Na sobra, o atacante se viu sozinho na segunda trave e ampliou o placar para 2 a 0.

Já na etapa final, a seleção do técnico Tite conseguiu aumentar a vantagem. Aos 20, Lucas Paquetá lançou Bruno Guimarães, que bateu de chapa, marcando um golaço e deixando o Brasil na vantagem, 3 a 0. O último gol veio nos acréscimos. O segundo gol de Richarlison saiu após o chute de Bruno Guimarães, rebatido até a chegada do atacante, que fechou a conta.

A próxima partida da Seleção Brasileira acontece no mês de junho. O time de Tite deve realizar três partidas, uma delas contra a Argentina, em jogo válido pela sexta rodada, que foi cancelado.

Ficha técnica:

Data e hora: 29/03/2022, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Leodán González (URU)

Bolívia (Técnico: César Farías): Cordano; Villamíl (Ramiro Vaca, intervalo), Quinteros, Carrasco, Sagredo e Fernández; Villarroel (García, 41'/2ºT) e Herrera (Salazar, intervalo); Chura (González, intervalo), Marcelo Moreno e Henry Vaca

Brasil (Técnico: Tite): Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles (Guilherme Arana, 38'/2ºT); Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Arthur, 31'/2ºT); Antony (Rodrygo, 31'/2ºT), Richarlison e Philippe Coutinho (Gabriel Martinelli, 8'/2ºT)

Cartões Amarelos: Henry Vaca (BOL)