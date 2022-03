Déjà vu! Senegal vence Egito nos pênaltis de novo e conquista vaga para Copa do Mundo

Deu Senegal de novo! A atual campeão africana venceu o Egito nos pênaltis na tarde desta terça-feira (29) e conquistou uma vaga na Copa do Mundo. A seleção senegalesa venceu no tempo normal por 1 a 0 - gol de Hamdi Fathi (contra), no Estádio Abdoulaye Wade, e garantiu a vaga nos pênaltis: 3 a 1 - Salah cobrou para longe do gol e Mané converteu o decisivo pênalti para os campeões africanos.

No mês de fevereiro, Senegal já havia conquistado o título da Copa das Nações Africanas, também nos pênaltis, contra o Egito. Agora, a seleção senegalesa fica à espera do sorteio da Copa do Mundo, que será realizada na sexta-feira (1°), às 13h, com 29 das 32 vagas já preenchidas, no Catar, país-sede do Mundial.