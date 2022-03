Presidente da FIFA recua e descarta Copa do Mundo a cada dois anos agora

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, negou a possibilidade de realizar uma Copa do Mundo bienal, ou seja, a cada dois anos. O dirigente, que já havia sido criticado no ano passado por sugerir aumentar a frequência do torneio, afirmou que a entidade nunca havia proposto essa ideia.

"Deixe-me ser muito claro que a Fifa não propôs um processo bienal. O último Congresso da Fifa passou uma votação, com 88% de votos, a favor de estudar a viabilidade da Copa do Mundo a cada dois anos. A administração da Fifa, sob a liderança do [ex-técnico do Arsenal] Arsene [Wenger], iniciou um estudo de viabilidade. A Fifa não propôs. Concluiu que é viável, que teria algumas repercussões e impactos" declarou Infantino, no Congresso da FIFA no Catar, nesta quinta-feira (31).

A ideia não foi muito bem recebida por vários torcedores e atletas da modalidade. Uma pesquisa feita em fevereiro pelo sindicato de jogadores da Federação Internacional de Jogadores de Futebol (FIFPro), revelou que três quartos dos entrevistados preferem que a Copa ocorra a cada quatro anos. O levantamento foi feito com 1 mil futebolistas.