Galvão Bueno anuncia despedida da TV após Copa do Mundo no Catar; veja

O narrador esportivo Galvão Bueno anunciou recentemente que vai encerrar seu vínculo com a TV Globo após a Copa do Mundo do Catar, que será a última sob seu comando. A notícia pegou o mundo esportivo de surpresa, afinal de contas, Galvão esteve no comando dos principais eventos esportivos do planeta nos últimos 41 anos.

"Eu me realizei como profissional nesses 41 anos na Globo. Foram emoções fortíssimas. Estarei com a seleção brasileira e com o futebol até o dia 18 de dezembro. Depois, vira-se uma página e o livro continua”, explicou.

Após desligar-se da emissora carioca, o narrador pretende continuar a carreira em outros meios de comunicação mais voltados para a internet.

“Pretendo mergulhar de cabeça no mundo digital, estamos falando sobre possibilidades em outras plataformas. A Globo é minha casa.", afirma.

A partir do final da copa, Galvão deixa de ter vínculo fixo com a emissora. Durante a tarde, a Rede Globo confirmou o fim da parceria com o narrador de 71 anos.

Em uma rede social, o narrador postou que o jogo do Brasil contra o Chile será o último da Seleção no Maracanã, narrado por ele.