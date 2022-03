Copa do Mundo 2022: Saiba qual ano teve a maior e menor média de gol por partida

A Copa do Mundo é um dos eventos mais agitados e marcado por acontecimentos inusitados. Na história da competição, há inúmeros feitos surpreendentes e que continuam impressionando os amantes de esporte e de futebol. Entre esses dados curiosos, está a média de gols da do torneio. Saiba qual ano teve a maior e menor média de gol por partida:

Qual ano teve a maior média de gols por partida na Copa do Mundo?

O ano que ocorreu a maior média de gols em uma Copa do Mundo, foi em 1954, na Copa da Suíça. De acordo com os dados, a média foi de 5,38 gols por partida, ou seja, um total de 140 gols no torneio.

Qual ano teve a menor média de gols por partida na Copa do Mundo?

A edição da Copa do Mundo que obteve o menor número de gols ocorreu em 1990, na Copa da Itália. Segundo as informações oficiais, foram apenas 115 gols, uma média de 2,21 por partida.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)