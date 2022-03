Copa do Mundo 2022: Relembre músicas de Copa do Mundo que conquistaram o planeta

A Copa do Mundo é um evento que mobiliza o planeta. Todos param para acompanhar seus times e jogadores preferidos. Além de todo o futebol, o que mais faz sucesso são as músicas que surgem em homenagem ao torneio e as seleções. Muitas dessas canções foram eternizadas e continuam sendo tocadas, não importa o tempo que passe. Relembre as músicas da Copa do Mundo que conquistaram o Brasil e o planeta:

Copa de 1990 - Itália: Un'estate italiana

Cantada por Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Un'estate italiana foi a música oficial da Copa da Itália e tinha como assunto predominante nas suas letras o incentivo aos jogadores.

Copa de 1994 - Estados Unidos: Gloryland

A copa dos Estados Unidos teve a faixa "Gloryland", dos intérpretes Daryl Hall e Sounds of Blacknes, como hino do campeonato. A canção tinha uma sonoridade já conhecida dos americanos, no estilo coral, confira:

Copa de 1998 - França: La Copa De La Vida

Como esquecer o Ricky Martin performando "La Copa De La vida", música oficial do campeonato de 1998? A faixa fez sucesso no mundo todo e foi apresentada no Grammy Music Awards, uma das maiores premiações de música.

Copa de 2002 - Coreia do Sul e Japão: Boom

Em um estilo retrô bem dançante, "Boom", da cantora Anastacia, foi a escolhida para ser a principal faixa da copa do mundo de 2002, onde o Brasil conquistou o penta após derrotar a Alemanha.

Copa de 2006 - Alemanha: The Time of Our Lives

Diferente de outras músicas, a trilha escolhida para a Copa da Alemanha de 2006 foi uma faixa lenta, estrelada por Il Divo e Toni Braxton. A canção trouxe na sua letra refrões sobre superação e partes cantadas em espanhol.

Copa de 2010 - África do Sul: Waka Waka

Um dos maiores hits da Copa do Mundo veio da cantora colombiana Shakira. Em 2010, ela foi a estrela convidada para abrir o evento da África do Sul e foi a responsável pela música oficial do campeonato, "Waka Wka". A faixa, escrita exclusivamente para a disputa, ganhou os telespectadores e disparou nas paradas de sucesso.

Copa de 2014 - Brasil: We Are One / La, La, La

A Copa do Mundo no Brasil foi marcada por inúmeras músicas sobre a força dos brasileiros e a garra em busca do hexa. Anitta, Thiaguinho e Fabia Brazza cantaram uma das músicas mais exibidas na programação da Globo, a "Mostra tua força, Brasil". Apesar do sucesso, a música oficial do campeonato foi "We Are One", do Pitbull com Jennifer Lopez e Claudia Leitte. Shakira também emplacou um hit com "La, La, La", ao lado de Carlinhos Brown.

Copa de 2018 - Rússia: Live It Up / One World

A última copa do mundo foi marcada por dois hits, assim como a brasileira. A escolhida oficial da FIFA foi a Live It Up, com Nicky Jam, Will Smith e Era Istrefi. Outra que fez bastante sucesso e estampou os comerciais foi "One World", do RedOne com Adelina e o grupo Now United.