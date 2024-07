Olimpíadas 2024: Zico é assaltado em Paris antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

Em Paris como embaixador do Time Brasil nas Olimpíadas de 2024, o ex-jogador Zico foi assaltado na capital francesa apenas um dia antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. De acordo com as informações, o ídolo rubro-negro foi roubado próximo ao hotel em que está hospedado na França e teve um prejuízo milionário.

Segundo informações divulgadas pelo jornal local Le Parisien, os assaltantes roubaram pertences de Zico avaliados em 500 mil euros, quase R$ 3 milhões na cotação atual. Ainda conforme a publicação, o ex-jogador estava em um táxi, no banco traseiro. Ele portava uma pasta, que tinha um relógio de luxo Rolex, diamantes e dinheiro em espécie (2 mil euros e 2 mil dólares).

VEJA MAIS

Aparentemente, na ação dos assaltantes, não houve violência. Um dos envolvidos teria distraído Zico e o motorista do táxi enquanto o companheiro roubava a pasta do ex-jogador brasileiro. A polícia local foi acionada e uma investigação foi aberta para tentar encontrar os homens.

Zico está na capital francesa para acompanhar a delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris. Nesta edição, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) escolheu ex-atletas que se tornaram ídolos no país, mas que não tiveram a oportunidade de participar dos Jogos e o ex-jogador foi um deles.

Vale destacar que Paris montou um forte esquema de segurança com milhares de agentes da polícia em torno do Rio Sena, onde será realizada a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que ocorre nesta sexta-feira (26), às 14h30. Mas, mesmo com a ação, os criminosos ainda não foram identificados.