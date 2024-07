Abertura das Olimpíadas de Paris: saiba tudo o que vai rolar na cerimônia

A cerimônia de abertura oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será nesta sexta-feira (26/7), a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Rio Sena, em Paris. A festa que celebra o início oficial dos Jogos promete ser memorável, iniciando pela quebra de uma tradição histórica: não será em um estádio.

A abertura ocorrerá em um cenário construído ao longo do Rio Sena, um dos protagonistas das Olimpíadas deste ano, integrando a capital francesa ao espírito olímpico. Neste cenário, os atletas de 205 delegações desfilarão em 85 barcos pelo rio, em um percurso de 6 quilômetros que inicia na ponte Austerlitz e termina na Ponte Iéna, onde ocorrerão os momentos finais e os shows de encerramento.

Acesso ao público

Outra novidade na cerimônia de abertura de Paris 2024 será o acesso gratuito do público em diversos pontos das margens do Rio Sena. No entanto, quem quiser ver tudo mais de perto, na parte inferior do cais, entre a ponte Austerlitz e a ponte Iéna, precisará pagar por um ingresso.

Além disso, ainda terão 80 telões posicionados pela cidade para facilitar que todos consigam assistir aos detalhes do evento.

VEJA MAIS

Quem serão as atrações musicais?

Na cerimônia de abertura, além da participação dos atletas, já são esperadas atrações musicais para embalar o evento. Na última semana, a conta oficial das Olimpíadas nas redes sociais publicou um vídeo de um artista vestido com uma roupa prata, sem revelar quem seria a suposta atração musical.

No entanto, segundo veículos de imprensa franceses, a cerimônia deve ser animada por dois grandes nomes da música: Lady Gaga e Celine Dion. Gaga inclusive foi vista por fãs chegando a um hotel em Paris, supostamente retornando dos ensaios da abertura.

Segundo o jornal “Le Parisien”, a apresentação da canadense Celine Dion também é certa, e teria animado os fãs franceses, já que ela é considerada ídola no país. Ainda de acordo com a imprensa, a estrela interpretará a icônica canção "L'Hymne à l'Amour", de Edith Piaf. Está seria a primeira apresentação da cantora em quatro anos, já que ela cancelou sua última turnê por estar sofrendo com a síndrome da pessoa rígida, que tem afetado sua saúde.

Rumores também apontam para a participação da britânica Dua Lipa, no entanto, a informação não foi confirmada pelo COI ou pela artista. Além das atrações internacionais, as francesas Aya Nakamura e Juliette Armanet também devem se apresentar na cerimônia.

Onde assistir?

TV aberta: Rede Globo

TV fechada: SporTV

Streaming: Globoplay

YouTube: CazéTV

Ficha técnica

Data: sexta-feira (26/7)

Hora: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Rio Sena, em Paris (FRA)