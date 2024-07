Quais os símbolos das Olimpíadas; conheça e saiba o que significam

Com os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em pleno andamento, os símbolos das Olimpíadas ganham ainda mais destaque. Os anéis olímpicos, o lema, a tocha, as medalhas e o mascote são elementos icônicos do evento esportivo. Mais do que simples imagens e objetos, eles carregam muitos significados para competição esportiva.

A Olimpíada de 2024 acontece em Paris, na França, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Conheça e saiba os significados dos principais símbolos:

Anéis olímpicos

Criados em 1913 por Pierre de Coubertin, fundador do Comitê Olímpico Internacional (COI), os anéis olímpicos são o símbolo mais conhecido dos Jogos. Entrelaçados em um fundo branco, os cinco anéis representam os continentes habitados: África (preto), América (vermelho), Ásia (amarelo), Europa (azul) e Oceania (verde). As cores dos anéis foram escolhidas porque todas as bandeiras nacionais do mundo contêm pelo menos uma dessas cores.

Anéis olímpicos em Paris. (Instagram @Paris2024)

Utilizado pela primeira vez nas Olimpíadas de 1920, na Antuérpia, os anéis simbolizam a união e a amizade entre as nações.

Lema olímpico

"Citius, Altius, Fortius". Essa frase em latim, que significa "Mais rápido, mais alto, mais forte", é o lema oficial das Olimpíadas. Criado pelo padre Henri Didon, amigo de Coubertin, e adotado pelo COI em 1894, o lema exemplifica a determinação dos atletas em superar seus limites e alcançar a vitória, refletindo o espírito competitivo nos Jogos Olímpicos.

Tocha olímpica

Tocha Olímpica de Paris 2024. (Reprodução)

A tocha olímpica é um dos símbolos mais emblemáticos dos Jogos. Introduzida em 1928, em Amsterdã, a tocha é acesa com fogo na cidade de Olímpia, na Grécia, e é levada em revezamento até a cidade-sede das Olimpíadas.

Mais do que um símbolo de iluminação, a tocha representa a paz, a união e a esperança. A chama olímpica representa a continuidade entre os Jogos da Antiguidade e os Jogos modernos.

Medalhas olímpicas

As medalhas olímpicas, concedidas aos vencedores das competições, são um símbolo de triunfo e reconhecimento. Nos Jogos Olímpicos da era moderna, a prática de premiar com medalhas começou em 1896, mas somente a partir de 1904 foram introduzidas as medalhas de prata e bronze, além do ouro, para os segundos e terceiros colocados, respectivamente.

Além disso, as cores das medalhas também possuem significado: o ouro representa a vitória, a prata a excelência e o bronze a bravura.

Medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris. (Divulgação)

Mascote olímpico

As mascotes olímpicas são personagens criadas para cada edição dos Jogos, representando o país-sede e sua cultura. Este ano, as mascotes de Paris 2024 são as Phryges, inovadoras por não serem animais, uma escolha inédita na história das Olimpíadas. Em edições passadas, como nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro, a mascote foi Vinícius, inspirado na fauna brasileira. As mascotes são utilizadas para promover e divulgar o evento, trazendo um toque de diversão e identificação cultural.

A Phryges é o primeiro mascote da história a não representar um animal. (Reprodução/Olympics)

Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com