Brasil se despede de Paris-2024 com prata no futebol e bronze no vôlei feminino

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 neste sábado (10) com as mulheres conquistando duas medalhas: uma de prata no futebol e uma de bronze no vôlei.

Com isso, a delegação brasileira obteve um total de 20 medalhas: 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, ocupando o 20º lugar no quadro até o momento. Neste domingo (11) ainda serão realizadas algumas provas, mas sem a participação do Brasil.

O desempenho ficou abaixo de Tóquio-2020 e Rio-2016 quando os brasileiros conquistaram 7 ouros em cada uma dessas edições. Mas, por outro lado, em termos de quantidade de medalhas, só perdeu para o dos Jogos realizados na capital japonesa, quando o Brasil conquistou um total de 21 medalhas.

Na Rio-2016 a delegação brasileira ganhou 19 medalhas (7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes).

Prata na despedida de Marta

A seleção brasileira feminina de futebol ficou com a prata ao perder para os Estados Unidos por 1 a 0 na final no estádio Parque dos Príncipes em jogo marcado pela despedida olímpica da veterana atacante Marta.

A artilheira Mallory Swanson marcou o único gol da partida no início do segundo tempo (57'), após uma assistência da camisa 10 e capitã Lindsey Horan, e com isso as americanas conquistaram sua quinta medalha de ouro, a primeira desde Londres-2012.

Três desses cinco ouros tiveram como vítimas a mesma seleção e a mesma jogadora: Brasil e Marta, em Atenas-2004, Pequim-2008 e agora Paris-2024.

VEJA MAIS

Considerada a melhor jogadora de futebol da história, a atacante se despediu aos 38 anos, com derrota e sem a desejada coroa, em seu sexto e último torneio olímpico e "provavelmente" de competições internacionais oficiais com a seleção brasileira.

Mas talvez com o consolo de ter marcado presença nas únicas três medalhas olímpicas, três de prata, do Brasil.

A veterana canhota entrou no segundo tempo (61'), no seu reaparecimento na competição francesa depois de cumprir dois jogos de suspensão, mas pouco pôde fazer para empatar a final.

"Não sei o que pode acontecer, não sei quais são os planos da seleção, mas os meus planos são poder continuar a contribuir de alguma forma para a seleção, porque é a minha vida", disse ela.

Bronze no vôlei feminino

O Brasil conquistou a medalha de bronze no vôlei feminino ao vencer a Turquia por 3 sets a 1 em um jogo que premiou a eficiência das jogadoras brasileiras nos momentos decisivos.

A equipe do técnico Zé Roberto Guimarães fechou a partida com parciais de 25-21, 27-25, 22-25 e 25-15.

O primeiro set foi uma batalha ponto a ponto até que a experiência das brasileiras falou mais alto na reta final, com a capitã Gabi voando alto nos ataques.

A segunda parcial começou com outro panorama. A Turquia abriu 4-0 com uma cortada fortíssima de Melissa Vargas, a oposta de origem cubana que é a principal peça ofensiva da equipe.

Vargas deu o ânimo que o time turco precisava para brigar pelo set, mas novamente o Brasil foi mais eficiente na hora decisiva e fechou em 27-25.

Já o terceiro set teve equilíbrio absoluto até as turcas abrirem quatro pontos de vantagem. As brasileiras chegaram a diminuir a diferença para dois, mas a reação não foi suficiente e o duelo foi para o quarto set.

Voltar para casa sem medalha não era uma opção para as brasileiras, depois da frustrante derrota para os Estados Unidos que acabou com o sonho do ouro em Paris.

Gabi, Thaísa brilharam bloqueando nos momentos mais críticos e abriram o caminho para a vitória que garantiu a medalha de bronze para o Brasil.

Porta-bandeiras

Ana Patrícia e Duda, medalhistas de ouro no vôlei de praia feminino em Paris-2024, foram anunciadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como porta-bandeiras na Cerimônia de Encerramento que será realizada neste domingo.

Em um comunicado divulgado neste sábado, "o Comitê Olímpico Internacional (COI) acatou um pedido do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para que duas mulheres portassem o símbolo nacional".

A sergipana Duda e a mineira Ana Patrícia venceram na sexta-feira as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes conquistaram um título histórico na sexta-feira encerrando uma longa espera de 28 anos: foi o segundo ouro do vôlei de praia feminino depois do conquistado por Jacqueline Silva e Sandra Pires em Atlanta-1996.