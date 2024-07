Quais e quantas são as modalidades dos Jogos Olímpicos 2024? Veja lista

Da velocidade à força, da técnica às manobras, as Olimpíadas possuem uma variedade de modalidades que requerem muita dedicação de quem sonha com uma medalha de uma das maiores competições esportivas do mundo.

Neste ano, os Jogos Olímpicos de Paris contarão com 43 modalidades, com a inclusão do Breaking como novo esporte.

Confira a lista das modalidades que estarão na edição deste ano:

Atletismo: entre os dias 1º e 11 de agosto Badminton: entre 27 de julho e 5 de agosto Basquete: entre 27 de julho e 11 de agosto Basquete 3 x 3: entre 30 de julho e 5 de agosto Boxe: entre 27 de julho e 10 de agosto Breaking: entre 9 e 10 de agosto Canoagem Slalom: entre 27 de julho e 5 de agosto Canoagem Velocidade: entre 6 e 10 de agosto Ciclismo BMX Freestyle: entre 30 e 31 de agosto Ciclismo BMX Racing: entre os dias 1º e 2 de agosto Ciclismo de Estrada: 27 de julho e entre 3 e 4 de agosto Ciclismo Moutain Bike: entre 28 e 29 de julho Escalada Esportiva: entre 5 e 10 de agosto Esgrima: entre 27 de julho e 4 de agosto Futebol: entre 24 de julho e 10 de agosto Ginástica Artística: entre 27 de julho e 5 de agosto Ginástica de Trampolim: 2 de agosto Ginástica Rítmica: entre 8 e 10 de agosto Golfe: entre os dias 1º e 10 de agosto Handebol: entre 25 de julho e 11 de agosto Hipismo: entre 27 de julho e 6 de agosto Hóquei sobre Grama: entre 27 de julho e 9 de agosto Judô: entre 27 de julho e 3 de agosto Levantamento de Peso: entre 7 e 11 de agosto Luta: entre 5 e 11 de agosto Maratona Aquática: entre 8 e 9 de agosto Nado Artístico: entre 5 e 10 de agosto Natação: entre 27 de julho e 3 de agosto Pentatlo Moderno: entre 8 e 11 de agosto Polo Aquático: entre 27 de julho e 11 de agosto Remo: entre 27 de julho e 3 de agosto Rugby Sevens: entre 24 de julho e 30 de agosto Saltos Ornamentais: entre 27 de julho e 10 de agosto Skate: 27 e 28 de julho; 6 e 7 de agosto Surfe: entre 27 e 31 de julho Taekwondo: entre 7 e 10 de agosto Tênis: entre 27 de julho e 4 de agosto Tênis de Mesa: entre 27 de julho e 10 de agosto Tiro com Arco: entre 25 de julho e 4 de agosto Triatlo: 30 e 31 de julho; 5 de agosto Vela: entre 28 de julho e 8 de agosto Vôlei: entre 27 de julho e 11 de agosto Vôlei de Praia: entre 27 de julho e 10 de agosto

Com uma extensa programação de competição que ocorre a cada 4 anos, as Olimpíadas tem a intenção de promover a paz, a integração e a união entre os países, garantindo ainda o desenvolvimento harmonioso da humanidade por meio da prática esportiva.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)