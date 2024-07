Tem paraense nas Olimpíadas? Veja quem são os representantes do Estado em Paris

Faltam menos de cinco dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, com a abertura oficial marcada para a próxima sexta-feira (26/7), e o Pará terá dois participantes representando o estado no maior evento esportivo do mundo, como integrantes oficiais do Time Brasil.

O primeiro paraense confirmado em Paris 2024 foi o boxeador Michael Trindade, que conquistou a vaga durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, onde terminou com a prata, na categoria até 51 kg. Natural de Belém, o atleta morou boa parte da vida em Marituba, e atualmente vive em São Paulo por integrar a Seleção Brasileira de boxe.

Trindade já está na Europa e deve chegar a Paris antes da abertura, onde se junta ao restante do Time Brasil na Vila Olímpica.

Michael Trindade, paraense que vai disputar os jogos de Paris-2024 (Miriam Jeske/ COB)

A segunda paraense que garantiu a convocação nas Olimpíadas foi a ginasta Andreza Lima. Ela foi convocada para compor a equipe brasileira de ginástica como a primeira reserva para o time que tem Flavia Saraiva, a campeã olímpica Rebeca Andrade e Jade Barbosa e já está em Paris com a Seleção de ginástica.

Andreza é natural de Belém, mas atualmente vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde representa o Grêmio Náutico União (GNU) - equipe que revelou a campeã mundial Daiane dos Santos.

(Divulgação / União Panamericana de Ginástica) (Divulgação / União Panamericana de Ginástica)

Nas últimas Olimpíadas, em Tóquio, o Pará também contou com dois representantes: Lucas Mazzo, na marcha atlética, e Rogério Morais, no handebol. Desta vez, os dois atletas não conseguiram garantir a classificação para a edição de Paris dos Jogos.