Veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas de 2016 e 2021

Com as Olimpíadas de Paris 2024 se aproximando, a disputa pelo topo no quadro de medalhas se intensifica. A lista, que classifica os países de acordo com o número de medalhas conquistadas, sempre gera grande expectativa e revela a força do esporte em cada país.

Nos dois últimos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro, e em 2021, em Tóquio, os Estados Unidos se manteve na liderança, conquistando mais de 100 medalhas em cada edição.

Já o Brasil, país-sede das Olimpíadas de 2016, ocupou a 13ª posição no quadro de medalhas daquele ano. Na edição seguinte, houve uma leve melhora, com a 12ª colocação. Apesar dos resultados positivos, a expectativa é que o país possa alcançar um desempenho ainda melhor em Paris.

VEJA MAIS

É importante ressaltar que o quadro de medalhas é classificado, primeiramente, pelo número de medalhas de ouro. As medalhas de prata e bronze servem como critérios de desempate para países que tiverem a mesma quantidade de ouros.

🏅 Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2016:

Equipe 🥇 🥈 🥉 Total 1º Estados Unidos 46 37 38 121 2º Reino Unido 27 23 17 67 3º China 26 18 26 70 4º Rússia 19 18 19 56 5º Alemanha 17 10 15 42 6º Japão 12 8 21 41 7º França 10 18 14 42 8º Coreia do Sul 9 3 9 21 9º Itália 8 12 8 28 10º Austrália 8 11 10 29 11º Holanda 8 7 4 19 12º Hungria 8 3 4 15 13º Brasil 7 6 6 19 14º Espanha 7 4 6 17 15º Quênia 6 6 1 13 16º Jamaica 6 3 2 11 17º Croácia 5 3 2 10 18º Cuba 5 2 4 11 19º Nova Zelândia 4 9 5 18 20º Canadá 4 3 15 22 21º Uzbequistão 4 2 7 13 22º Cazaquistão 3 5 10 18 23º Colômbia 3 2 3 8 24º Suíça 3 2 2 7 25º Irã 3 1 4 8 26º Grécia 3 1 2 4 27º Argentina 3 1 0 4 28º Dinamarca 2 6 7 15 29º Suécia 2 6 3 11 30º África do Sul 2 6 2 10 31º Ucrânia 2 4 2 8 32º Sérvia 2 4 2 8 33º Polônia 2 3 6 11 34º Coreia do Norte 2 3 2 7 35º Bélgica 2 2 2 6 36º Tailândia 2 2 2 6 37º Eslováquia 2 2 0 4 38º Geórgia 2 1 4 7 39º Azerbaijão 1 7 10 18 40º Bielorrússia 1 4 4 9 41º Turquia 1 3 4 8 42º Armênia 1 3 0 4 43º República Checa 1 2 7 10 44º Etiópia 1 2 5 8 45º Eslovênia 1 2 1 4 46º Indonésia 1 2 0 3 47º Romênia 1 1 2 4 48º Bahrein 1 1 0 2 49º Vietnã 1 1 0 2 50º Taipé Chinês 1 0 2 3

🏅 Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2021:

Equipe 🥇 🥈 🥉 Total 1º Estados Unidos 39 41 33 113 2º China 38 3,2 18 88 3º Japão 27 14 17 58 4º Grã-Bretanha 22 21 22 65 5º Comitê Olímpico Russo 20 28 23 71 6º Austrália 17 7 22 46 7º Holanda 10 12 14 36 8º França 10 12 11 33 9º Alemanha 10 11 16 37 10º Itália 10 10 20 40 11º Canadá 7 6 11 24 12º Brasil 7 6 8 21 13º Nova Zelândia 7 6 7 20 14º Cuba 7 3 5 15 15º Hungria 6 7 7 20

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)