Olimpíadas 2024: Pais de atletas da seleção de vôlei usam camisa 'fofa' com desenho dos filhos

Neide e André Bergmann, mãe e pai dos jogadores Julia e Lukas da seleção brasileira de vôlei, roubaram a cena nas arquibancadas das Olimpíadas de Paris 2024 ao aparecerem usando uma camisa com um desenho fofo dos filhos com a família, todos vestidos com uniformes da seleção brasileira de vôlei. A imagem rapidamente viralizou na web, especialmente no X, antigo Twitter.

Os irmãos Lukas, de 20 anos, e Julia, de 23, estão fazendo suas estreias olímpicas pelas seleções masculina e feminina de vôlei, respectivamente. Ambos possuem dupla cidadania, sendo filhos de pai alemão e mãe brasileira, e foram incentivados pelos pais a praticar esportes desde cedo.

VEJA MAIS

Nas competições olímpicas, a seleção feminina venceu o Japão por 3 sets a 0 na última quinta-feira (1º). Já a seleção masculina derrotou o Egito pelo mesmo placar nesta sexta-feira (2).

Com suas participações, os irmãos Bergmann têm a chance de se tornarem o primeiro casal de irmãos a conquistar uma medalha olímpica pelo Brasil. Daniele e Diego Hypólito foram os primeiros irmãos a participar de uma Olimpíada pelo país, mas apenas ele conquistou uma medalha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)