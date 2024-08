VÍDEO: Repórter da Globo surpreende ao dar mortal em reportagem

Um repórter viralizou após fazer alguns saltos da ginástica artística em uma reportagem exibida do programa RJ2, da Globo, na noite da última quarta-feira (31).

Durante a matéria sobre as finais individuais da modalidade nas Olimpíadas de Paris, o jornalista Diego Haidar afirmou que iria "matar saudades da ginástica".

Ele praticou o esporte durante a adolescência e se perguntou: "Será que eu consigo ainda fazer alguma coisa?". Em seguida, fez algumas acrobacias, com direito a um mortal para trás, no centro de treinamento do Flamengo. O repórter também explicou alguns exercícios da ginástica artística na reportagem. Confira:

Nas redes sociais, os internautas ficaram impressionados com a habilidade do repórter e chegaram a questionar nos comentários: "Por que você não está lá em Paris?". O vídeo viralizou e já conta com mais de 136 mil visualizações no X, antigo twitter.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)