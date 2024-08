Olimpíadas 2024: Time de ginástica artística dos EUA tem cão de 'terapia'; conheça!

A equipe estadunidense de ginástica artística tem um integrante que tem feito sucesso tanto dentro quanto fora das quadras: Beacon, um golden retriever de 4 anos. O pet, que atua como "cão de terapia" oficial da seleção, tem sido um companheiro fiel e fonte de conforto para as ginastas, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade antes das competições.

Beacon acompanhou de perto as atletas durante as seletivas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde esteve presente ao lado de grandes nomes como Simone Biles e Suni Lee. Sua presença carismática e sua capacidade de proporcionar momentos de alegria e descontração fizeram dele um verdadeiro amuleto da sorte para a equipe.

Infelizmente, por questões logísticas, Beacon não pôde acompanhar a equipe americana para as Olimpíadas.

'SensaCão' nas redes sociais

Vídeos e fotos de Beacon se aconchegando com as ginastas e brincando nos bastidores das competições viralizaram nas redes sociais, transformando o animalzinho em um verdadeiro fenômeno da internet. Sua popularidade é tamanha que ele possui um perfil próprio no Instagram, onde compartilha momentos de sua rotina e interage com seus fãs.

"Beacon não é o único cão", afirmou Jill Geer, chefe de comunicações e marketing da USA Gymnastics, ao "USA Today". "Há vários outros cães, mas Beacon é 100% a estrela do show."

TERAPÊUTICO, MAS NÃO É TERAPIA

Sempre é importante lembrar que a prática de esportes, alguns hobbies (como malhar, ioga, cozinhar, passear, ler, entre inúmeros outros) ou ainda o contato com animais são ações terapêuticas, mas não são ações de terapia. Elas ajudam a aliviar o estresse, a nos conectar com o momento presente e a melhorar nosso bem-estar mental e emocional.

No entanto, embora essas atividades sejam benéficas, elas não substituem a terapia profissional, feita por um profissional da Psicologia. Terapia mesmo é só... Terapia. E nada mais.

