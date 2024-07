Olimpíadas 2024: Simone Biles admite ter 'muito medo' de Rebeca Andrade em documentário da Netflix

A expectativa pela disputa entre as maiores ginastas do mundo, Simone Biles e Rebeca Andrade, nas Olimpíadas de Paris 2024, ganhou um novo capítulo com a revelação feita pela americana em um documentário da Netflix. Na série "O retorno de Simone Biles", a sete vezes medalhista olímpica admitiu sentir "muito medo" da brasileira, atual campeã olímpica de salto.

A produção, que mostra a jornada de Biles após abandonar os Jogos de Tóquio por questões de saúde mental, destaca a rivalidade saudável entre as duas atletas. A brasileira é vista como a maior ameaça à americana, que busca se manter no posto de maior ginasta do mundo.

Em determinado momento da série, Biles confessa: "Rebeca Andrade é a que mais me dá medo". A declaração da americana reforça a expectativa pelo duelo nas diversas finais das Olimpíadas 2024. As duas estarão lado a lado em cinco disputas da ginástica artística: por equipes, individual geral, salto, trave e solo.

Agenda completa das finais

30/07 (terça-feira) - Final por equipes;

01/08 (quinta-feira) - Individual geral;

03/08 (sábado) - Salto;

05/08 (segunda-feira) - Trave e solo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)