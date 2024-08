Paralimpíadas 2024: paraense Fernanda Yara brilha no atletismo e é ouro nos 400 metros T47

A paraense Fernanda Yara brilhou nos 400 metros feminino na classe T47 de atletismo nas Paralimpíadas de Paris 2024 e conquistou mais uma medalha de ouro para o Brasil. Para a conquista do topo do pódio, Yara fez o melhor tempo da carreira: 56s74. Além dela, a também brasileira Maria Clara Augusto garantiu o bronze e a dobradinha para o Time Brasil na prova.

Além das medalhas, a conquista reafirmou o favoritismo do Brasil nas Paralimpíadas, demonstrando a potência do país na competição, principalmente em provas de velocidade no atletismo paralímpico.

Fernanda Yara, que nasceu com uma malformação congênita no braço esquerdo abaixo do cotovelo, iniciou sua trajetória no atletismo convencional antes de se voltar ao paradesporto em 2008. Desde essa transição, ela tem colecionado vitórias, incluindo a conquista do ouro nos 400 metros no Mundial de Kobe 2024. Sua recente vitória em Paris destaca anos de comprometimento e treinamento, solidificando sua posição como uma das atletas de destaque da modalidade.