Paralimpíadas 2024: Ricardo Mendonça e Petrúcio Ferreira garantem dois ouros no atletismo

Brasil é ouro nas Paralimpíadas de Paris mais duas vezes! Nesta sexta-feira (30/8), Ricardo Mendonça conquistou o lugar mais alto do pódio ao vencer a prova de 100 metros rasos T37, no Stade de France. Além dele, Petrúcio Ferreira também garantiu mais um ouro para o Brasil nos 100 metros T47.

Na prova dos 100 metros T37, outros brasileiros também disputaram a prova, com Christian Gabriel ficando em 4º lugar, enquanto Edson Cavalcante terminou em 5º. Ricardo largou bem na raia seis, garantindo a liderança nos primeiros metros da prova, com um tempo final foi de 11s07, a melhor marca pessoal do atleta. A prata ficou com o indonésio Saptoyogo Purnomo, que fez 11s26 e o russo Andrey Vdovin foi bronze com 11s41.

O campeão olímpico volta a disputar medalha ao lado de Christian Gabriel no próximo domingo (01/8), nos 200 metros rasos T37.

Um pouco depois de Mendonça, Petrúcio Ferreira garantiu o quarto ouro do Brasil nas Paralimpíadas, se tornando tricampeão paralímpico dos 100 metros T47 (deficiência nos membros superiores), com o tempo de 10s68, melhor marca dele na temporada.