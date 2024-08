Paralimpíadas: Brasil confirma favoritismo e encerra primeiro dia com ouro e classificação; veja

O Brasil encerrou o primeiro dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Paris com três medalhas, todas conquistadas na natação. Nesta quinta-feira (29), Gabriel Araújo garantiu o ouro nos 100 metros costas da classe S2 (limitações físico-motoras), uma das principais esperanças de medalha do país. Gabriel Bandeira, recordista paralímpico, ficou com o bronze nos 100 metros borboleta S14, e Phelipe Andrews conquistou a prata nos 50 metros livre S10 masculino.

Além dos medalhistas, outros atletas brasileiros também competiram. Carol Santiago, nadadora do Grêmio Náutico União e detentora de cinco medalhas paralímpicas, disputou os 100 metros borboleta na classe S12 (baixa visão), mas terminou na 10ª posição nas eliminatórias e não avançou à final.

Principais resultados do dia 29/8:

Natação:

O Brasil participou de 12 finais possíveis e se classificou para sete. Gabriel Araújo (100 metros costas S2) conquistou o ouro, enquanto Gabriel Bandeira ficou com o bronze nos 100 metros borboleta S14. Mayara Petzold ficou em quinto nos 50 metros livre S6, e Phelipe Andrews conquistou a prata nos 50 metros livre S10 masculino. Mariana Gesteira terminou em sétimo nos 50 metros livre S10. Já Maria Carolina Santiago, Lucilene Sousa (100 metros borboleta S13), Ana Karolina Oliveira (100 metros borboleta S14), Lídia Cruz e Esthefany Rodrigues (200 metros livre S5) não avançaram.

Vôlei Sentado:

A equipe feminina do Brasil venceu Ruanda por 3 sets a 0 (25/13, 25/10 e 25/7) em sua estreia, em apenas 53 minutos. O próximo confronto será contra o Canadá no sábado.

Goalball:

A seleção feminina empatou com a Turquia, bicampeã olímpica, em 3 a 3. O Brasil chegou a liderar, sofreu a virada, mas empatou nos minutos finais. No masculino, os brasileiros venceram a França por 8 a 5 após um primeiro tempo equilibrado (5 a 4).

Bocha:

Na fase de grupos, Maciel Santos venceu Achraf Tayahi (classe BC2), enquanto Iuri Silva perdeu por 8 a 0 para o português David Araújo. José Carlos Chagas (BC1) foi derrotado por 5 a 2 pelo britânico David Smith. Entre as mulheres, Laissa Guerreira perdeu para Carla Oliveira (Portugal) por 4 a 2, mas venceu Alexandra Szabo (Hungria) por 4 a 3. Andreza Oliveira venceu Ailen Flores (Argentina) por 5 a 2, enquanto Evelyn Oliveira perdeu por 5 a 1 para Sally Kidson (Reino Unido). Evani Calado venceu Ana Costa (Portugal) por 8 a 2.

Tênis de Mesa:

A dupla Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad surpreendeu ao vencer os cabeças de chave Jorge Cardona e Ander Cepas, da Espanha, por 3 a 1, garantindo vaga nas quartas de final. Catia Oliveira e Joyce Oliveira avançaram às semifinais ao vencer dupla egípcia, já assegurando medalha. Por outro lado, Carla Maia e Marliane Santos foram eliminadas por uma dupla chinesa.

Tiro com Arco:

Juliana Ferreira e Eugênio Franco participaram do ranqueamento na classe W1. Juliana ficou em 11º lugar e Franco também em 11º entre os homens. Jane Karla garantiu a 5ª colocação, sua melhor marca da temporada, enquanto Luciano Rezende terminou em 29º no masculino e Reinaldo Charão em 20º no Individual Composto Open - W2.

Ciclismo:

Carlos Alberto Soares não conseguiu avançar na perseguição de 3000 metros, terminando na última posição da eliminatória da classe C1, com o tempo de 4min18s908.

Badminton:

Rogério Oliveira foi derrotado por 2 sets a 0 pelo indiano Tarun Tarun e enfrenta o francês Lucas Mazur na sexta-feira. Vitor Tavares e Daniele Souza também perderam suas partidas.

Taekwondo:

Maria Eduarda Stumpf foi eliminada após derrota por 6 a 4 para a iraniana Zahra Rahim e, na repescagem, também perdeu para Meryem Betul Cavdar, encerrando sua participação nos Jogos.