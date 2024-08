Paralimpíadas 2024: Na natação, Gabrielzinho conquista 1º ouro para o Brasil em Paris

O nadador paralímpico Gabriel Araújo conquistou a primeira medalha para o Brasil nos Jogos de Paris. O paratleta ficou com o ouro nos 100 metros costas da classe S2 masculino, no início da tarde desta quinta-feira (29).

O brasileiro era o favorito para conquistar a medalha e cumpriu com as expectativas. Logo nos primeiros 50 metros, Gabrielzinho nadou muito forte e construiu uma larga vantagem sobre os adversários.

Na segunda parcial, o nadador manteve a liderança e venceu a prova. Em Tóquio, o paratleta havia ficado com a prata nos 100 m costas e projetou o ouro para a edição de Paris.

"Eu estou muito feliz, muito emocionado. Eu trabalhei muito para isso e a fiz de tudo para que a medalha de prata virasse ouro. Eu amassei a prova, eu acabei com a prova! Não faço ideia do tamanho disso tudo aqui. Fico feliz com o carinho, o apoio é fundamental. A prova foi perfeita. Tudo que trabalhei foi feito com sucesso", disse o nadador em entrevista para o Sport TV após a disputa.

Esta é a terceira medalha de ouro paralímpica na carreira de Gabriel. Ao todo, o brasileiro tem quatro pódios em Paralimpíadas.Gabriel ainda vai nadar outras provas em Paris, como os 50 e 200 metros livres da classe S2 e tem chances de aumentar a coleção.