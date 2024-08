Paralimpíadas 2024: Brasil classifica 7 para finais na natação, tem medalha garantida e mais; veja

O Time Brasil da natação estreou com tudo nos Paralimpíadas de Paris. Neste primeiro dia de competição, sete nadadores conseguiram se classificar para as finas. O destaque ficou com o medalhista paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho. O paratleta avançou em primeiro nos 100m costas S2.

Além dele, Andrey Madeira (400m livre S9), Gabriel Bandeira (100m borboleta S14), Mayara Petzold (50m livre S6), Phelipe Rodrigues (50m livre S10), Mariana Gesteira (50m livre S10) e José Ronaldo da Silva (100m costas S1) também voltam a cair na água, só que desta vez, para brigar por medalhas. As finais estão marcadas para ocorrer ainda nesta quinta-feira (29), a partir das 12h30.

Medalha garantida

A dupla Cátia Oliveira e Joyce Oliveira conquistou uma vitória maiúscula sobre as egípcias Fawsia Elshamy e Ola Soliman, nas duplas femininas WD5 (cadeirantes) do tênis de mesa. Com parciais de 11/1, 11/7 e 11/4), as brasileira venceram o jogo por 3 sets a 0 e avançaram para a semifinal, com isso, o Brasil já tem a primeira medalha garantinda em Paris.

A disputa da semi será na sexta-feira (30), às 7h. Se a dupla brasileira vencer, a disputa será pela medalha de ouro. Do contrário, as paratletas ficam com o bronze. Em Paralimpíadas, não disputa direta de terceiro lugar, os dois semifinalista eliminados garantem o pódio.

Vitória no vôlei sentado e empate do goalboll feminino

A seleção de vôlei sentado venceu a Ruanda sem dificuldades por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 26/10 e 25/7. Com isso, a equipe, que tem dois bronzes nas última duas edições dos Jogos Paralímpicos, iniciou a caminhada ruma a medalha muito bem. A principal pontuadora do jogo foi a capitã Suellen, com marcou 23 pontos. O próximo compromisso do time é contra o Canadá, no sábado (31), às 15h.

Já no goalbol feminino, a seleção brasileira ficou no empate com a poderosa Turquia, que é a atual bicampeã paralímpica (Rio 2016 e Tóquio 2020 - 2021). A partida terminou 3 a 3, em jogo válido pelo grupo C dos Jogos de Paris.

O Brasil iniciou na frente do placar com um arremesso de Moniza Lima. Com, a seleção controlou o jogo, no entanto, sofreu o empate e logo em seguida a virada. Apesar disso, o time brasileiro não desanimou e foi buscar o empate.

A virada brasileira ocorreu após cobrança de penalidade. O placar poderia ter sido favorável para o Brasil se a equipe não tivesse despedaçado outra cobrança de falta. Assim, na reta final do jogo, a Turquia conseguiu empatar tudo de novo e a partida terminou 3 a 3.

O próximo compromissos do Brasil é na sexta-feira (30), às 5h30, contra Israel, na Arena Paris Sul 6.