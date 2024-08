Paralimpíadas 2024: conheça Gabriel Araújo, atleta da natação que promete levar o Brasil ao pódio

As Olimpíadas de Paris 2024 chegaram ao fim, mas o espírito esportivo continua com força total. Agora, é a vez dos Jogos Paralímpicos, que começam no dia 28 de agosto. Entre os atletas que representam o Brasil, um dos favoritos para conquistar o ouro é Gabriel Araújo, mais conhecido como Gabrielzinho, da natação classe S2, destinada a atletas com deficiências físicas de alto grau.

O atleta paralímpico de 22 anos já tem um histórico de vitórias impressionante. Em Tóquio 2020, conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata, e agora chega a Paris com a ambição de ampliar ainda mais seu histórico vitorioso.

Diagnosticado com focomelia, uma condição rara que impede o desenvolvimento completo de braços e pernas, Gabriel encontrou na natação uma forma de superar os desafios e alcançar seus objetivos. Descoberto por um professor de Educação Física em 2015, nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), o jovem atleta nunca se deixou abater pelas limitações físicas. Desde então, sua trajetória nas piscinas tem sido marcada por vitórias e recordes.

VEJA MAIS

Histórico de vitórias

Nos últimos anos, Gabrielzinho tem acumulado medalhas e recordes em competições internacionais. Em 2023, nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, ele conquistou ouro nas provas de 50m livre, 50m costas, 100m livre, 100m costas e 200m livre. No mesmo ano, no Mundial de Manchester, ele brilhou novamente, levando ouro nos 50m costas, 100m costas e 200m livre. E a lista continua: nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ele trouxe para casa ouro nos 200m livre e nos 50m costas, além de uma prata nos 100m costas.

Mais recentemente, em junho de 2024, Gabrielzinho foi um dos grandes destaques do World Series de natação paralímpica, realizado em Berlim. O atleta mineiro quebrou dois recordes mundiais, completando os 50m borboleta da classe S2 em 52s37, superando seu próprio recorde anterior. Além disso, fez o melhor tempo do ano nos 100m livre no Meeting Paralímpico.

O atleta mineiro tem dedicado os últimos três anos à preparação para esta competição e se mostra confiante em seus objetivos. “Tenho 100% de aproveitamento de medalhas de ouro nas provas que existem nos Jogos”, declarou Gabrielzinho em um vídeo publicado nas redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro.

“Tô bem preparado e bem animado para trazer as medalhas. Que sejam três medalhas douradas, né?”, completou o atleta, mostrando sua confiança e determinação para as competições.

Gabriel Araújo, 22 anos, atleta paralímpico. (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Sobre as Paralimpíadas 2024

Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024, que vão até o dia 8 de setembro, contam com 22 modalidades e 185 delegações participantes. A natação paralímpica, uma das modalidades mais populares, terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, que também exibirá as cerimônias de abertura e encerramento, além das disputas em outras oito modalidades.

O Brasil, com 373 medalhas conquistadas em Jogos Paralímpicos, está a apenas 27 do marco histórico de 400 medalhas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)