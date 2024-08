Paralimpíadas de Paris 2024: quais as modalidades e os brasileiros convocados?

As Paralimpíadas de Paris 2024 estão prestes a começar. Do dia 28 de agosto a 8 de setembro, cerca de 4.400 paratletas se reúnem na capital francesa para disputar em 22 modalidades com 549 eventos no total. O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou, ainda em junho, todos os convocados para representar o país nos jogos: 276 competidores.

A lista de atletas convocados nesse ano é a maior para uma edição dos Jogos Paralímpicos fora do Brasil. Na Rio 2016, foram 278 competidores, distribuídos em todas as modalidades. O atletismo é a modalidade na qual os brasileiros mais marcam presença na Paris 2024, com 70 paratletas e 16 atletas-guia.

Modalidades dos Jogos Paralímpicos Paris 2024 e paratletas brasileiros presentes

Atletismo paralímpico Atletas Alan Fonteles Alessandro da Silva Alice Correa Aline Rocha André Rocha Antônia Keyla Barros Ariosvaldo Fernandes Aser Ramos Bartolomeu Chaves Beth Gomes Camila Muller Christian Gabriel Cícero Nobre Clara Daniele Barros Claudiney Batista Daniel Mendes Daniel Tavares Débora Oliveira Edenilson Floriani Edneusa de Jesus Santos Edson Cavalcante Eduardo Pereira Emanoel Victor Fábio Bordignon Felipe Gomes Fernanda Yara Gabriela Mendonça Giovanna Boscolo Henrique Nascimento Izabela Campos Jardênia Felix Jerusa Geber Jéssica Gabrieli Jhulia dos Santos Joeferson Marinho Julio César Agripino Julyana Cristina Kesley Teodoro Ketyla Teodoro Lorena Silva Spoladore Lorraine Gomes de Aguiar Lucas de Sousa Lima Lucas Sousa Pereira Marcos Vinicius Oliveira Maria Clara Silva Mateus Evangelista Matheus de Lima Paulo Cezar Neto Paulo Henrique dos Reis Petrúcio Ferreira Raíssa Rocha Machado Rayane Soares da Silva Ricardo Gomes de Mendonça Rodrigo Parreira da Silva Samira da Silva Brito Samuel Oliveira Conceição Suzana Nahirnei Thalita Vitória Simplício da Silva Thiago Paulino Dos Santos Thomaz Ruan De Moraes Vanessa Cristina De Souza Veronica Silva Hipolito Vinicius Goncalves Rodrigues Viviane Ferreira Soares Wallace Antonio De Oliveira Dos Santos Wallison Andre Fortes Wanna Helena Brito Oliveira Washington Assis Do Nascimento Junior Yeltsin Francisco Ortega Jacques Zileide Cassiano Da Silva Atletas-Guia Alessandro De Souza Antonio Henrique Barreto Lima Edelson De Avila Almeida Efraim Elias De Andrade Felipe Veloso Da Silva Fernando Martins Ribeiro Junior Gabriel Aparecido Dos Santos Garcia Guilherme Ademilson Dos Anjos Santos Jonas Alexandre De Lima Silva Marcos Jose Silva Dos Santos Micael Batista Dos Santos Newton Vieira De Almeida Junior Patrick Paiva De Souza Renato Ben Hur Costa Oliveira Rodrigo Chieregatto Arcanjo Wendel De Souza Silva

Badminton paralímpico Daniele Souza Rogério Oliveira Vitor Tavares

Basquete em cadeira de rodas

Bocha Andre Martins Costa Andreza Vitoria Ferreira De Oliveira Evani Soares Da Silva Calado Evelyn Vieira De Oliveira Iuri Tauan Saraiva Da Silva Jose Carlos Chagas De Oliveira Laissa Polyanna Guerreira Silva Vasconcellos Teixeira Maciel De Sousa Santos Mateus Rodrigues Carvalho

Canoagem paralímpica Adriana Azevedo Aline Oliveira Débora Benevides Mari Santilli Fernando Rufino Igor Tofalini Luis Carlos Cardoso Miqueias Rodrigues

Ciclismo paralímpico Carlos Alberto Gomes Soares Jady Martins Malavazzi Lauro Cesar Moro Chaman Mariana Garcia Sabrina Custodia Da Silva Ulisses Leal Freitas

Esgrima em cadeira de rodas Carminha Oliveira Jovane Guissone Monica dos Santos Rayssa Veras Kelvin Damasceno Lenilson Oliveira Vanderson Chaves

Futebol de cegos Cássio Reis Jardiel Vieira Jeferson Gonçalves Jonatan Felipe Maicon Júnior Raimundo Nonato Ricardo Alves Tiago da Silva Luan Lacerda Matheus da Costa

Goalball

Halterofilismo paralímpico Ailton De Andrade Bento De Souza Ana Paula Goncalves Marques Caroline Fernandes Alves Evanio Rodrigues Da Silva Ezequiel De Souza Correa Lara Aparecida Ferreira Sullivan De Lima Maria De Fatima Costa De Castro Maria Rizonaide Da Silva Mariana Dandrea Mateus De Assis Silva Tayana De Souza Medeiros Hipismo paralímpico

Judô paralímpico Alana Martins Maldonado Arthur Cavalcante Da Silva Brenda Souza De Freitas Elielton Lira De Oliveira Erika Cheres Zoaga Harlley Damiao Pereira Arruda Kelly Kethyllin Victório Larissa Oliveira Lucia Da Silva Teixeira Araujo Marcelo Adriano De Azevedo Casanova Rebeca De Souza Silva Rosicleide Silva De Andrade Sergio Fernandes Junior Thiego Marques Da Silva Wilians Silva De Araujo

Natação paralímpica Alan Basílio Ana Karolina Soares Andrey Madeira Arthur Xavier Beatriz Carneiro Bruno Becker Cecília Araújo Daniel Mendes Débora Carneiro Douglas Matera Edênia Garcia Gabriel Araújo Esthefany Rodrigues Gabriel Bandeira Gabriel Cristiano João Pedro Brutos Gabriel Melone José Ronaldo da Silva Laila Suzigan Lídia Cruz Lucas Mozela Lucilene Sousa Maiara Barreto Maria Carolina Santiago Mariana Gesteira Matheus Rheine Mayara Amaral Patricia Pereira Phelipe Rodrigues Raquel Viel Roberto Alcalde Ruan Souza Samuel Oliveira Talisson Glock Victor Almeida Vitória Ribeiro Wendell Belarmino

Remo paralímpico Alina Dumas Claudia Cicero Dos Santos Diana Cristina Barcelos De Oliveira Erik Matheus Da Silva Lima Gabriel Mendes De Souza Jairo Natanael Frohlich Klug Priscila Barreto De Souza

Rugby em cadeira de rodas

Taekwondo paralímpico Ana Carolina Moura Claro Lopes Débora Menezes Maria Eduarda Stumpf Nathan Torquato Silvana Fernandes

Tênis de mesa Bruna Alexandre Carla Maia Catia Oliveira Claudio Massad Danielle Rauen Evellyn dos Santos Israel Stroh Jennyfer Parinos Joyce Oliveira Lucas Arabian Luíz Manara Maliane Santos Paulo Salmin Sophia Kelmer Thiago Gomes

Tênis em cadeira de rodas Daniel Rodrigues Gustavo Carneiro Ymanitu Silva

Tiro com arco parlímpico Eugenio Santana Franco Jane Karla Rodrigues Gogel Juliana Cristina Ferreira Da Silva Luciano Reinaldo Rezende Reinaldo Vagner Charao Ferreira

Tiro esportivo paralímpico Alexandre Augusto Galgani Bruno Stov Kiefer

Triatlo paralímpico Atletas Jessica Moreira Ferreira Leticia De Oliveira Freitas Ronan Nunes Cordeiro Atleta-Guia Giovanna Alves Opipari

Vôlei sentado Ádria Jesus Bruna Lima Camila Leiria Edwarda de Oliveira Gizele Dias Janaína Petit Laiana Batista Luíza Fiorese Nathalie Filomena Nurya Almeida Pâmela Pereira Suellen Dellangelica



(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)