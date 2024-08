Paralímpiadas 2024: mulheres batem recorde em número de convocações no Time Brasil

Novamente, as mulheres do Time Brasil serão destaque, desta vez com um número histórico: elas são 46% dos convocados para representar o país nas Paralímpiadas de Paris 2024. Ao todo foram 256 atletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e 116 são mulheres. Com isso, esta é a maior convocação de mulheres brasileiras em uma Paraolimpíada.

O atletismo será a modalidade com o maior número de mulheres brasileiras convocadas, com 32 ao todo. Jerusa Glauber é o nome de maior destaque, tendo se tornado a atleta cega número um do mundo, com o recorde dos 100m da classe T11 (deficiência visual), com o tempo de 11s83. A natação aparece logo em seguida, com 16 mulheres disputando a modalidade.

Além destas, no halterofilismo, Taekwondo, Remo, Tênis de Mesa e Triatlo, as brasileiras também formam maioria em busca de medalhas para o país.

Maioria nas Olimpíadas

Nas Olimpíadas de Paris, que acabaram no último domingo (11/8), as mulheres foram a maioria do Time Brasil. Foram 163 convocadas contra 125 homens. Além disso, elas também conquistaram mais medalhas do que os homens, com os três ouros brasileiros vindo de mulheres.