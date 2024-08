Despedida? Veja quais atletas brasileiros não devem competir na Olimpíada de 2028

No último domingo (11), os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram encerrados no Stade de France e contou com a participação de aproximadamente 80 mil pessoas. O evento foi realizado para celebrar o fim das competições e fazer a tradicional passagem de bastão para o próximo país que sediará os jogos em 2028, os Estados Unidos.

A cerimônia também marcou uma possível despedida de alguns atletas e treinadores olímpicos do Brasil, seja por idade ou a mudanças em suas carreiras. Com isso, confira a lista dos brasileiros que participaram das Olimpíadas de Paris-2024 e não devem competir nas Olimpíadas de Los Angeles-2028.

VEJA MAIS

Atlestas que podem não competir em Los Angeles-2028

Marta (Futebol): A Rainha do Futebol, aos 38 anos, anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira após os Jogos de Paris-2024. A brasileira disputou seis edições e conquistou três medalhas de prata, nas edições de Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024.

A Rainha do Futebol, aos 38 anos, anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira após os Jogos de Paris-2024. A brasileira disputou seis edições e conquistou três medalhas de prata, nas edições de Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024. Thaisa Daher (Vôlei de quadra): A central do Minas Tênis Clube e seleção feminina de vôlei, de 37 anos, já havia retornado de uma “aposentadoria” para defender as cores da amarelinha pela última vez, já que a atleta não jogou em Tóquio 2020. Thaisa disputou quatro edições e conquistou duas medalhas de ouro; em Pequim 2008, Londres 2012 e uma de bronze em Paris 2024.

A central do Minas Tênis Clube e seleção feminina de vôlei, de 37 anos, já havia retornado de uma “aposentadoria” para defender as cores da amarelinha pela última vez, já que a atleta não jogou em Tóquio 2020. Thaisa disputou quatro edições e conquistou duas medalhas de ouro; em Pequim 2008, Londres 2012 e uma de bronze em Paris 2024. Lucão Vôlei de quadra); O jogador, de 38 anos, sinalizou que a última parada de sua carreira pela amarelinha seria em Paris 2024. O central disputou quatro Jogos Olímpicos em sequência e conquistou duas medalhas: uma de prata em Londres 2012 e uma de ouro no Rio 2016.

O jogador, de 38 anos, sinalizou que a última parada de sua carreira pela amarelinha seria em Paris 2024. O central disputou quatro Jogos Olímpicos em sequência e conquistou duas medalhas: uma de prata em Londres 2012 e uma de ouro no Rio 2016. Leal (Vôlei de quadra): O ponteiro, de 35 anos, anunciou que não vai retornar para a seleção no próximo ciclo. O cubano, que começou a defender a seleção em 2015, não ganhou nenhuma medalha olímpica, mas foi campeão da Copa do Mundo, Liga das Nações e Sul-Americano.

O ponteiro, de 35 anos, anunciou que não vai retornar para a seleção no próximo ciclo. O cubano, que começou a defender a seleção em 2015, não ganhou nenhuma medalha olímpica, mas foi campeão da Copa do Mundo, Liga das Nações e Sul-Americano. Bruninho (Vôlei de quadra); Apesar de ainda não ter confirmado, o levantador, de 38 anos, deu a entender que não seguirá na seleção brasileira.

Apesar de ainda não ter confirmado, o levantador, de 38 anos, deu a entender que não seguirá na seleção brasileira. O brasileiro disputou cinco olimpíadas e faturou três medalhas; duas de prata, nas edições de Pequim 2008 e Londres 2012 e e uma de ouro no Rio 2016.

Marcelinho Huertas (Basquete): Aos 41 anos, Marcelinho encerrou sua trajetória na seleção brasileira em Paris 2024. O atleta disputou três edições e levou o Brasil até o quinto lugar, fazendo a melhor campanha do time em olimpíadas.

Aos 41 anos, Marcelinho encerrou sua trajetória na seleção brasileira em Paris 2024. O atleta disputou três edições e levou o Brasil até o quinto lugar, fazendo a melhor campanha do time em olimpíadas. Beatriz Ferreira (Boxe): A boxeadora é medalhista olímpica de duas edições, conquistando uma prata em Tóquio 2020 e uma de bronze em Paris 2024. A brasileira anunciou a aposentadoria para seguir em uma nova missão: “Quero dar orgulho no boxe profissional”.

A boxeadora é medalhista olímpica de duas edições, conquistando uma prata em Tóquio 2020 e uma de bronze em Paris 2024. A brasileira anunciou a aposentadoria para seguir em uma nova missão: “Quero dar orgulho no boxe profissional”. Rafael ‘Baby’ (Judô): O judoca, de 37 anos, anunciou que não vai para os Jogos de Los Angeles em 2028 e encerrou seu ciclo pela seleção. O brasileiro disputou quatro edições consecutivas e conquistou três medalhas de bronze: em Londres 2012, Rio 2016 e Paris 2024.

O judoca, de 37 anos, anunciou que não vai para os Jogos de Los Angeles em 2028 e encerrou seu ciclo pela seleção. O brasileiro disputou quatro edições consecutivas e conquistou três medalhas de bronze: em Londres 2012, Rio 2016 e Paris 2024. Hugo Calderano (Tênis de mesa) : O mesatenista, que participou de três ciclos olímpicos, pode estar se afastando do cenário olímpico, embora ainda não tenha confirmado oficialmente sua aposentadoria. O brasileiro chegou a ocupar a 3ª posição no ranking mundial em 2022 e fez história ao chegar às semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, sendo o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a alcançar essa fase.

: O mesatenista, que participou de três ciclos olímpicos, pode estar se afastando do cenário olímpico, embora ainda não tenha confirmado oficialmente sua aposentadoria. O brasileiro chegou a ocupar a 3ª posição no ranking mundial em 2022 e fez história ao chegar às semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, sendo o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a alcançar essa fase. Isaquias Queiroz (Canoagem): O canoísta, que já teve um desempenho notável, irá se dedicar exclusivamente a competições individuais, o que pode significar uma pausa nas Olimpíadas.“Temos que decidir se vamos remar no barco de equipe ou individual. Eu treinava só duas vezes na semana. Para ser campeão olímpico é um pouco difícil, né?”, disse Isaquias. "Eu e Jacky (Godmann) começamos a treinar em julho. Não foi do jeito que a gente queria, mas ficamos felizes pelo curto tempo que tivemos. Tivemos um ano de preparação, o que não é o ideal", completou.

O canoísta, que já teve um desempenho notável, irá se dedicar exclusivamente a competições individuais, o que pode significar uma pausa nas Olimpíadas.“Temos que decidir se vamos remar no barco de equipe ou individual. Eu treinava só duas vezes na semana. Para ser campeão olímpico é um pouco difícil, né?”, disse Isaquias. "Eu e Jacky (Godmann) começamos a treinar em julho. Não foi do jeito que a gente queria, mas ficamos felizes pelo curto tempo que tivemos. Tivemos um ano de preparação, o que não é o ideal", completou. Rebeca Andrade (Ginastica): A ginasta, que se destacou em Paris, anunciou que não competirá mais em algumas modalidades, como o solo e o individual geral, o que limita sua participação futura. A decisão inicial foi tomada devido ao desgaste físico e emocional.

A ginasta, que se destacou em Paris, anunciou que não competirá mais em algumas modalidades, como o solo e o individual geral, o que limita sua participação futura. A decisão inicial foi tomada devido ao desgaste físico e emocional. Bernardinho (Vôlei de quadra): O treinador de vôlei masculino não irá mais comandar o Brasil na beira de quadra, mas pode seguir como dirigente no próximo ciclo da seleção. O técnico já não estaria em Paris 2024, mas assumiu o projeto no meio do caminho.

O treinador de vôlei masculino não irá mais comandar o Brasil na beira de quadra, mas pode seguir como dirigente no próximo ciclo da seleção. O técnico já não estaria em Paris 2024, mas assumiu o projeto no meio do caminho. “Pode ter certeza que, se eu não estiver como protagonista liderando, eu vou estar próximo. Uma coisa é certa: eu não vou deixar de contribuir de maneira nenhuma com essa rapaziada e com o novo ciclo que se inicia e a gente precisa realmente trabalhar”, disse Bernardinho.

José Roberto Guimarães (Vôlei de Quadra): Após a sua quinta medalha olímpica e aos 70 anos, o treinador não deixou claro, mas estava bastante emocionado depois de conquistar o bronze. Ao ser perguntado se deixaria a seleção, o técnico da seleção feminina afirmou: “A gente tem uma reunião marcada ainda e precisamos conversar. Quem manda em mim é a minha esposa Alcione”.

A Olimpíada de 2028 será realizada em Los Angeles, na Califórnia (EUA).