Tom Cruise faz rapel em 'Missão Los Angeles' no encerramento das Olimpíadas de Paris 2024

O encerramento das Olimpíadas de Paris foi marcado por um momento surpreendente protagonizado por Tom Cruise. O ator desceu de rapel do alto do Stade de France, impressionando o público presente com sua entrada dramática, que evocou cenas de "Missão Impossível". A apresentação de Cruise foi uma homenagem a Los Angeles, cidade que sediará os próximos Jogos Olímpicos em 2028.

Durante a cerimônia, o ator saltou de uma altura de 46 metros, arrancando gritos de entusiasmo da plateia. Em seguida, ele subiu em uma motocicleta, dando início a um vídeo que foi exibido nos telões do estádio. A gravação mostrava Cruise pilotando pelas ruas de Paris e Los Angeles, cruzando com ícones do esporte como Michael Johnson, do atletismo, e Jagger Eaton, do skate. A sequência terminou de forma emblemática, com o ator diante do famoso letreiro de Hollywood.

O evento marcou o fim das festividades em Paris e abriu caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que acontecerão daqui a quatro anos. Representando os Estados Unidos, a ginasta Simone Biles apareceu com a bandeira americana, enquanto a cantora H.E.R. entoou o hino nacional.

O espetáculo também contou com apresentações de grandes nomes da música, como Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Dr. Dre e Snoop Dogg. Este último, além de ter carregado a tocha olímpica, esteve presente em várias competições ao longo das semanas anteriores. Para encerrar a noite, a cantora Yseult emocionou o público com uma interpretação de "My Way", de Frank Sinatra, fechando a cerimônia de forma memorável.