Confira as imagens do encerramento das Olimpíadas de Paris 2024

2024.08.11 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Cerimonia de Encerramento - Fogos explodem na Cerimonia de Encerramento dos Jogos Olimpicos Paris 2024. Foto: Alexandre Loureiro/COB.

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - Atletas carregam as bandeiras de seus países na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão realizada no Stade de France, em Saint-Denis, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: DITA ALANGKARA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - Vista geral da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão realizada no Stade de France, em Saint-Denis, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: MORRY GASH/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - French President Emmanuel Macron, right, and IOC President Thomas Bach gesture during the 2024 Summer Olympics closing ceremony at the Stade de France, Sunday, Aug. 11, 2024, in Saint-Denis, France. (AP Photo/Ashley Landis) Foto: ASHLEY LANDIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - Vista geral da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão realizada no Stade de France, em Saint-Denis, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: KIN CHEUNG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - Vista geral da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão realizada no Stade de France, em Saint-Denis, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: MARTIN MEISSNER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Foto: LUIZA MORAES/COB

2024.08.11 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Cerimonia de Encerramento - As medalhistas de ouro olimpicas no vôlei de praia, Duda e Ana Patricia conduzem a bandeira do Brasil na chegada para a Cerimonia de Encerramento dos Jogos Olimpicos Paris 2024. Foto: Alexandre Loureiro/COB.

2024.08.11 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Cerimonia de Encerramento - As medalhistas de ouro olimpicas no vôlei de praia, Duda e Ana Patricia conduzem a bandeira do Brasil na chegada para a Cerimonia de Encerramento dos Jogos Olimpicos Paris 2024. Foto: Alexandre Loureiro/COB.

2024.08.11 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Cerimonia de Encerramento - As medalhistas de ouro olimpicas no vôlei de praia, Duda e Ana Patricia conduzem a bandeira do Brasil na chegada para a Cerimonia de Encerramento dos Jogos Olimpicos Paris 2024. Foto: Alexandre Loureiro/COB.

OLY-PARIS-2024-CLOSING Atletas entram no estádio durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, em 11 de agosto de 2024. Miguel MEDINA / AFP

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - O presidente francês Emmanuel Macron (3º/d) senta-se ao lado de sua esposa Brigitte e do presidente do COI, Thomas Bach (3º/e) durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão,no Stade de France, em Saint- Denis, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: MARTIN MEISSNER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - O nadador francês Leon Marchand carrega uma lanterna contendo a chama olímpica no Jardim das Tulherias no último dia dos Jogos Olímpicos de Verão, antes da cerimônia de encerramento realizada em Paris, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: VADIM GHIRDA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - A cantora francesa Zaho de Sagazan se apresenta no Jardim das Tulherias no último dia dos Jogos Olímpicos de Verão, antes da cerimônia de encerramento realizada em Paris, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: VADIM GHIRDA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES FRA - OLIMPÍADA/PARIS-2024/ENCERRAMENTO - ESPORTES - As jogadoras brasileiras Duda e Ana Patrícia, medalhistas de ouro do vôlei de praia, carregam a bandeira do Brasil durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão, no Stade de France, em Saint-Denis, na França, neste domingo, 11 de agosto de 2024. Foto: ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO