B-girl Livia Gadelha avalia breaking nas Olimpíadas e projeta convocação para Los Angeles 2028

A Olimpíada de Paris 2024 está com as competições rolando a todo vapor, mas o maior evento esportivo do mundo ainda vai estrear uma modalidade este ano: o breaking. O esporte estreia nas Olimpíadas no dia 9 de agosto, e conheceremos os primeiros campeões no dia 10.

Nos Jogos, o breaking, ou breakdance, terá 32 atletas disputando, 16 na categoria masculina e 16 na feminina, que se enfrentam em batalhas até a disputa de medalhas. A avaliação dos juízes é baseada em três critérios: físico, artístico e interpretação.

No Pará, um dos grandes nomes é Lívia Gadelha, que é bi-campeã paraense no breaking e a 16ª no ranking brasileiro. A b-girl aguarda a disputa da grande final do Campeonato Brasileiro, no fim do ano, em São Paulo, onde concorre a uma vaga na final do Mundial. Em entrevista para a equipe de esportes de O Liberal, a atleta falou sobre a expectativa da estreia da modalidade nas Olimpíadas.

“Quando a gente vê o breaking nesse patamar e entende que pode alcançar a vida de muitas pessoas, isso traz muito mais satisfação por tudo o que acreditamos e lutamos. É muito importante, ver o esporte e dança que amo neste patamar. Já pensou você ter a oportunidade de participar de selos mais importantes do mundo do breaking?!”, disse.

Neste ano, o Brasil não teve classificados para a disputa do breaking em Paris, algo que pode mudar na próxima edição das Olimpíadas, em Los Angeles, em 2028. Para isso, Lívia está treinando em busca de ser uma das representantes do Time Brasil nos Estados Unidos.

“Na próxima com certeza o Brasil estará lá e mesmo assim agradecemos o Conselho Nacional de Dança Desportiva (CNDD) e o departamento de breaking por desempenharem um trabalho maravilhoso com os atletas do Brasil. Faz parte dos meus planos e sonhos [participar das Olimpíadas], vou me esforçar para estar na próxima, e já estou incentivando minha irmã Belinha e outras crianças onde dou aulas”, afirmou.

VEJA MAIS

Atualmente, Lívia é do estilo Belém Breaking e representa o movimento Hip Hop do Pará nas competições. No entanto, a b-girl ainda não consegue viver somente do esporte, já que não tem patrocínios para se manter dedicada somente na modalidade.

“Estou precisando [de patrocínios], pois é difícil viver só do esporte, sem ajuda ao atleta, ainda não é minha realidade, mas quem sabe o dia que eu conseguir o bolsa atleta federal e um patrocínio isso vai mudar e melhorar minha vida. Aceito estou aberta a ajuda e patrocínios”, declarou.

A b-girl, que também é professora de breaking e estudante de educação física, espera que no futuro políticas públicas sejam implementadas para valorizar e ajudar na formação de novos esportistas no Pará, o que implica na manutenção da carreira, fazendo com que atletas possam se dedicar somente ao esporte

“Espero que surja uma instituição que funcione, para ajudar os atletas porque como medalhista não tive apoio e todo mundo sabe que os atletas precisam ter para se manter no pódio treinando e formando novos atletas”, finalizou.

Quem tiver interesse em patrocinar Lívia Gadelha, pode entrar em contato pelo telefone: (91) 98297-7585.