Conheça as regras do breaking e saiba como é avaliação de cada atleta nas Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram nesta semana e, a edição deste ano, conta com algumas novidades. Entre elas estão duas novas modalidades: o caiaque cross e o breaking. Enquanto a canoagem já é familiar ao público, o breaking dance, um estilo de dança urbana com raízes no hip-hop, promete ser uma das grandes novidades da competição.

Nascido nas ruas do Bronx, em Nova York, na década de 1970, a modalidade artística conta com muitas influências, incluindo o jazz e a capoeira, com movimentos acrobáticos. Quem pratica a dança se chama "Breakers", tanto homens (B-Boys) quanto mulheres (B-Girls).

Quais as regras do breaking nas Olimpíadas?

A competição será dividida em categorias masculina e feminina, com 16 atletas de cada gênero se enfrentando em batalhas solo. Os Breakers improvisam no ritmo das músicas, utilizando movimentos como 6-step e freezes, demonstrando suas habilidades técnicas e criatividade. As mulheres iniciam a disputa no dia 9 de agosto, enquanto os homens competem no dia 10, ambos na Place de la Concorde.

Ailton Santiago, conhecido como "Flash", seria um dos atletas a representar o Brasil na modalidade de breaking dance nas Olimpíadas. (Instagram/@bboyflash)

A avaliação dos Breakers se baseia em cinco critérios: musicalidade, vocabulário, originalidade, técnica e execução. Cada um desses elementos compõe 20% da pontuação final. As batalhas são realizadas em formato de "melhor de três", com cada atleta tendo 60 segundos para apresentar sua coreografia.

Além desses critérios, o site oficial das Olimpíadas destaca que o painel de juízes avaliará os Breakers com base em três pilares:

Fisicalidade: a habilidade de executar movimentos complexos e ágeis;

a habilidade de executar movimentos complexos e ágeis; Artístico: a criatividade e originalidade na composição das coreografias;

a criatividade e originalidade na composição das coreografias; Interpretação: a capacidade de transmitir emoções e conectar-se com a música.

Brasil vai participar do breaking nas Olimpíadas?

Apesar do grande potencial da modalidade no Brasil, o país não conseguiu classificar nenhum representante para as Olimpíadas de Paris. Leony Pinheiro e Mini Japa, as grandes esperanças brasileiras, não conseguiram a pontuação necessária para garantir vaga na competição.

A Confederação Nacional de Dança Desportiva (CNDD) agradeceu o apoio dos brasileiros e destacou os três anos de trabalho e dedicação dos atletas.

Confira programação do breaking nas Olimpíadas:

9 de agosto, sexta-feira - breaking feminino (B-Girls)

11h: classificação

15h: quartas de final

15h45: semifinal

16h: batalha pelo bronze

16h: batalha pelo ouro

10 de agosto, sábado - breaking masculino (B-Boys)

11h: classificação

15h: quartas de final

15h45: semifinal

16h: batalha pelo bronze

16h: batalha pelo ouro

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)