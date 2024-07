Quais são os novos esportes olímpicos para 2024? Veja a lista

Os Jogos Olímpicos estão às vésperas de iniciar e, neste ano, desembarca em Paris repleto de novidades, entre elas um esporte totalmente inédito nas olimpíadas e, além dele, mais uma categoria foi adicionada para esta edição.

Ao todo, os jogos contarão com 32 esportes distribuídos em 48 modalidades. Confira abaixo quais foram adicionados para as Olimpíadas de 2024.

📻 Breaking

Breaking (Foto: Racool_studio / Freepik)

O breaking fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris e se trata de uma forma competitiva do breakdance - estilo urbano que mistura dança com movimentos acrobáticos.

A disputa é sempre um contra um e dinâmica, com os dois breakers compartilhando palco, música e assistindo de perto o movimento do adversário. Logo atrás, ficam os jurados, que observam com atenção cada passo em três rounds. Os eventos do esporte vão ocorrer nos dias 9 e 10 de agosto, sendo o primeiro reservado para as B-Girls e o segundo para os B-Boys.

🚣‍♂️ Canoagem slalom: Caiaque Extremo

Pepê Gonçalves na disputa do K1 Extremo no Mundial de Canoagem Slalom (Foto: Fabio Canhete / Canoagem Brasileira)

A canoagem slalom fez a sua estreia olímpica nas Olimpíadas de Munique, em 1972, e para Paris 2024 ganhou um novo evento: o caiaque extremo.

Novidade nos Jogos Olímpicos, a modalidade, que já foi chamada de caiaque cross, consiste em uma largada com duas a quatro embarcações escorregando de uma rampa e descendo simultaneamente um percurso com balizas. Quem concluir o trajeto primeiro vence a prova.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)