O que são as Paralimpíadas: conheça o maior evento esportivo do mundo para atletas com deficiência

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 iniciam na próxima quarta-feira (28/8), e atletas de vários países buscam medalhas na competição que iniciou em 1960 e, desde então, é realizada a cada quatro anos, assim como os Jogos Olímpicos tradicionais, incluindo a realização nas mesmas sedes.

A primeira edição das Paralimpíadas foi realizada em Roma, na Itália, mas somente em 1988 passou a ser realizada na mesma sede que as Olimpíadas. As modalidades, em maioria, são bem parecidas com as tradicionais, mas seguem adaptações para os atletas com deficiência.

O Comitê Paralímpico Internacional (CPI) é o responsável por gerir a competição e os esportes que participam dos jogos, e estabelece todo o protocolo que determina as regras das competições. Atualmente, o CPI atua em parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI), o órgão responsável pelas Olimpíadas.

Apesar de sedes e diretorias diferentes, os comitês firmam a parceria que garante a utilização e adaptação das estruturas das Olimpíadas, que ocorrem primeiro, para as Paralimpíadas.

Os atletas participantes dos Jogos Paralímpicos são portadores das mais variadas deficiências, e demonstram que nenhuma delas os impede de serem grandes ídolos nos esportes. No entanto, somente atletas surdos não participam da competição, já que o Comitê Internacional de Desportos de Surdos não é filiado ao CPI, e realiza o próprio evento poliesportivo: a Surdolimpíada.

Para que todas as modalidades sejam competidas de forma justa, o CPI também utiliza um sistema de classificação que define o grau de funcionalidade de cada atleta.

Brasil nas Paralimpíadas

O Brasil é considerado uma das grandes potências das Paralimpíadas. A primeira medalha brasileira foi obtida por Robson Sampaio Almeida e Luís Carlos Coutinho na Bocha, em 1976, e desde então, os brasileiros sempre dominam os pódios.

Este ano, a delegação do Brasil, com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, chega em Paris com o maior número de atletas brasileiros na história: 280, superando os 278 que participaram da edição do Rio de Janeiro, em 2016.